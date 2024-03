Un 8M en puertas del 21A: las propuestas y mensajes de los partidos vascos de cara a las elecciones

A pocas horas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, los colectivos feministas ya han anunciado las manifestaciones que recorrerán las capitales y municipios vascos y las instituciones ya han presentado sus campañas en busca de la igualdad. Pero, en Euskadi, 8 de marzo de 2024 llega en puertas del 21 de abril, la fecha de las elecciones autonómicas. Por eso, en un contexto preelectoral, los partidos también han realizado sus propios actos a favor del feminismo y la igualdad. Desde el candidato del PNV, Imanol Pradales, alabando la labor de su madre como ama de casa, hasta EH Bildu hablando de una gobernanza feminista, se ha pronunciado el candidato del PSE-EE, Eneko Andueza, prometiendo que si gana las elecciones el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) volverá a ser parte de Lehendakaritza o Sumar y Elkarrekin Podemos Alianza Verde, llevando a Euskadi a sus mayores activos políticos en esta materia, Yolanda Díaz e Irene Montero, respectivamente. El único partido que en la víspera del 8M no ha realizado ninguna campaña ni acto ha sido el PP. ¿Qué se puede esperar de los partidos vascos este 8M? ¿Cuáles son sus propuestas en cuanto a feminismo?

Según Aner Ansorena, consultor político, analista y director de la consultora de comunicación estratégica Hauda Comunicación, todos los partidos realizarán algún “guiño” a este día, ya sea a través de actos o redes sociales, pero solo quienes quieran mostrar “una cercanía a la sociedad y una imagen feminista” acudirán a las manifestaciones. “Es complicado medir el rédito político que se va a obtener por acudir o no a una manifestación del 8M, pero es evidente que cuando un día como este coincide con una campaña o precampaña se va a utilizar de una forma u otra. Eso sí, es algo que tiene que quedar natural porque realizar alguna acción o vídeo que no corresponda con lo que se viene haciendo en 8M anteriores o con las políticas del partido puede hacer que se haga el ridículo”, reconoce el analista.

El primero en presentar su campaña para el 8M en redes sociales fue el PNV, concretamente el pasado 28 de febrero. Bajo el lema “Mujeres que dejan huella” anunció un acto en Bilbao para el 2 de marzo con el objetivo de reconocer a las mujeres que han formado parte de la historia del partido. En el evento, el candidato a lehendakari, Imanol Pradales, quiso reivindicar el papel de mujeres como su madre, ama de casa, en un discurso en el que destacó que le transmitió valores como “la empatía, la humildad y el afecto” en un entorno rodeado de “estereotipos sexistas”.

Lo común era entonces familias como la mía en la que aita trabajaba de sol a sol y ama era una ama de casa. Esa era la normalidad en un entorno que hoy diríamos que está marcado por estereotipos sexistas Imanol Pradales — Candidato a lehendakari por el PNV

“Mi madre me enseñó valores esenciales como la humildad, la empatía, el afecto. Lo importante que es escuchar para poder ser escuchado. No ser más que nadie ni menos que nadie. La importancia de amar para poder ser amado. Es importante recordar cómo era aquel mundo y aquel entonces. Lo común era entonces familias como la mía en la que aita trabajaba de sol a sol y ama era una ama de casa. Esa era la normalidad del entorno en el que yo crecí. Un entorno que hoy diríamos que está marcado por estereotipos sexistas, claramente. Hombres que traían el dinero a casa y mujeres a cargo de la familia y de las tareas del hogar. La realidad era muy distinta a la de hoy. Había muy poco margen para el feminismo y para el empoderamiento de la mujer”, destacó.

Sin mencionar propuestas ni políticas concretas, Pradales realizó un llamamiento para que la sociedad en su conjunto, y los hombres de un modo muy particular, “se suban y remen en la trainera de la igualdad”. “Asumamos un compromiso real por una sociedad y una Euskadi igualitaria. Compromiso con el fin de la desigualdad estructural y la violencia machista, con la igualdad de trato y de oportunidades. Y hagámoslo con una nueva mirada sobre los cuidados, la coeducación y la conciliación. En definitiva, un compromiso con la igualdad real de mujeres y hombres en todos los ámbitos y en todos los momentos de la vida”, destacó.

Hablar de gobernanza feminista es hablar de un liderazgo transformador, y en el proceso soberanista que queremos desarrollar también es necesario incorporar la perspectiva feminista Oihana Etxebarrieta — Portavoz de la campaña electoral de EH Bildu y responsable de Feminismo

Para hablar sobre el 8M, EH Bildu en lugar de al candidato, Pello Otxandiano, ha escogido Oihana Etxebarrieta, responsable de Feminismo y portavoz de la campaña para elaborar un discurso en el que ha señalado que, al igual que el movimiento feminista, “EH Bildu también tiene claro que el actual sistema de cuidados está en crisis, que no es aceptable ni justo que la mayor parte de la carga de trabajo en ese ámbito recaiga sobre las mujeres, tanto en el ámbito familiar como en el del empleo, como tampoco es ni aceptable ni justa la precariedad en los sectores laborales feminizados”.

Este 8M saldremos a la calle de la mano del movimiento feminista para exigir un sistema público y comunitario de cuidados. Nos comprometemos con la gobernanza feminista, como herramienta transformadora. #ErabakiAldaketa pic.twitter.com/FCWcVFm2Yv — EH Bildu (@ehbildu) 5 de marzo de 2024

En un vídeo de poco más de un minuto distribuido en sus redes sociales, Etxebarrieta explica que su objetivo es “poner en el centro de las políticas la gobernanza feminista”. “Porque tan importante como lo que hacemos es cómo lo hacemos. Es un proceso de democratización general, otra mirada para definir las prioridades, un cambio en los maneras de hacer y de trabajar que va a traer consigo el empoderamiento de las mujeres. Hablar de gobernanza feminista es hablar de un liderazgo transformador, y en el proceso soberanista que queremos desarrollar también es necesario incorporar la perspectiva feminista”, recoge el texto distribuido junto al vídeo. En este sentido, recalcan que “EH Bildu quiere dar importancia a las relaciones entre lo público y lo comunitario, a las responsabilidades compartidas, a la corresponsabilidad en la gestión de lo comunitario, siempre teniendo claro que la política se articula en todos los ámbitos de la vida, que tenemos que poner en marcha, por lo tanto, una transversalidad radical para romper estructuras estancas y construir y gestionar proyectos compartidos entre diferentes áreas”.

“Si realizamos un análisis de los discursos de los dos principales partidos vascos encontramos que el PNV realiza un evento mirando al pasado con tono retrospectivo. Pradales destaca la aportación de las mujeres en el partido y en el discurso habla de su propia madre. Recuerda un poco el comentario de '¿Cómo no voy a ser feminista si tengo madre e hija?'. Sigue la trayectoria clásica y natural del PNV. Mientras que, en EH Bildu, quien realiza el discurso es Oihana Etxebarrieta y lo hace con una mirada prospectiva, hacia el futuro y hacia una gobernanza feminista. Utilizan a una mujer y no al candidato porque tiene un mayor poder simbólico y resulta más creíble, al igual que al hablar de racismo resulta más creíble escoger a una persona racializada, para hablar de feminismo e igualdad tiene más sentido que lo haga una mujer”, explica a este periódico Ainara Villaño, politóloga y responsable de Comunicación Política y Asuntos Públicos de la consultoría SilvánMiracle.

Villaño considera que lo más importante “más allá del 8M” es mirar las políticas feministas que presentan los partidos. “Es cierto que poner una candidata mujer no te hace más feminista, pero es muy significativo que ninguno de los partidos con mayor representación en Euskadi haya optado por una candidata mujer. Aunque lo fundamental es el trabajo que realizan en cuanto a la creación de políticas feministas y que promuevan la igualdad. Es importante que la igualdad se encuentre en todas las estructuras del partido, de no ser así, las personas que están más sensibilizadas con este tema pueden darse cuenta de que su estrategia es un pinkwashing o lavado rosa y decidir no votarles”, reconoce.

Si soy lehendakari, Emakunde volverá a Lehendakaritza, tal y como reclama la mayor parte del movimiento feminista Eneko Andueza — Candidato a lehendakari del PSE-EE

En este sentido, el candidato del PSE-EE, Eneko Andueza, aseguró en la entrega de los Premios Bidegileak 2024 el pasado 2 de marzo, que si gana las elecciones el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) regresará a la estructura de la Presidencia del Gobierno vasco en lugar de depender de una consejería. “Si soy lehendakari, Emakunde volverá a Lehendakaritza, tal y como reclama la mayor parte del movimiento feminista. Porque la extensión de la igualdad a todas las políticas públicas es un elemento central en la gobernanza moderna. La transversalidad de la igualdad debe estar incorporada en la estructura de Gobierno. Así será posible desarrollar estas políticas con sello socialista y feminista”, prometió. A modo de propuesta señaló que si él es lehendakari, “todas las políticas, presupuestos y directrices que se pongan en marcha desde las instituciones tendrán presente la lucha por la igualdad”.

Según la politóloga Ainara Villaño, el hecho de recoger las reivindicaciones del movimiento feminista y plantear una propuesta concreta y ya existente en el pasado, debido a que Emakunde ha pertenecido a Lehendakaritza desde su creación en el año 1988 hasta 2020, ha sido “un acierto”. “Más allá del mensaje, como estrategia, ha estado acertado en recoger las quejas del movimiento feminista y hacerlas suyas”, reconoce Villaño.

¿Y qué han hecho en este país los mismos que llevan 40 años gobernando? Lo que mejor saben hacer, privatizar Alba García Martín — Candidata a lehendakari por Sumar

En el caso de Sumar, su candidata Alba García Martín estuvo arropada por la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, en el primer acto oficial como candidata a lehendakari. Fue un evento en el que han estado acompañadas por la diputada en el Congreso, Aina Vidal, la portavoz de feminismo, igualdad y derechos y libertades LGTBI, Elisabeth Duval, Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales y la eurodiputada Eugenia Palop y en el que justamente hablaron sobre eso: políticas feministas con motivo del 8M.

Los discursos de ambas, García Martín y Díaz, estuvieron centrados en defender los derechos de los cuidados y de las cuidadoras -en su mayoría mujeres- y luchar contra su privatización. Sin embargo, no realizaron propuestas concretas más allá de llevar a cabo una “revolución del los cuidados” para “luchar contra la privatización de estos servicios” que, según denunciaron, “se está produciendo en Euskadi”. “¿Y qué han hecho en este país los mismos que llevan 40 años gobernando? Lo que mejor saben hacer, privatizar, privatizarlo todo: privatizar la educación, privatizar la sanidad y privatizar los cuidados”, criticó la candidata.

“Sumar ha traído a Euskadi a su principal capital político, que es Yolanda Díaz, para hablar sobre el 8M y ha venido junto con Elizabeth Duval, que es la portavoz de Feminismo, Igualdad y Libertades LGBT+ en un cartel en el que también estaba Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, excoordinadora del grupo parlamentario de Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco y fuertemente ligada a este territorio. Es algo lógico al igual que lo es que Podemos utilice la figura de Irene Montero”, sostiene Villaño.

No obstante, el evento de la candidata de Elkarrekin Podemos Alianza Verde, Miren Gorrotxategi, y la exministra de Igualdad, Irene Montero, será el próximo 9 de marzo en Donostia. Bajo el lema 'Aukeratu feminismoa' ('Elige feminismo') ha sido la propia Gorrotxategi quien ha anunciado este jueves en sus redes sociales en un mensaje íntegramente en euskera que Montero la acompañará este sábado “para defender que el feminismo es el motor para conseguir cambios sociales que hagan una sociedad más justa. Para hablar de igualdad y de la libertad de la mujer”.

Larunbat honetan Donostian egongo naiz @IreneMontero rekin, gizarte justuago bat lortzeko aldaketa sozialen motorra feminismoa dela defendatzeko. Berdintasunaz eta emakumeen askatasunaz hitz egiteko.



Gonbidatuta zaudete! pic.twitter.com/MWoCPSZQbg — Miren Gorrotxategi (@MiGorrotxategi) 7 de marzo de 2024

El PP ha sido el único partido que no ha realizado ningún guiño al 8M ni en sus redes sociales ni en eventos que han llevado a cabo. Algo que, según Villaño, “era de esperar”. “En el PP noto cierto cambio de tono de cara a las elecciones vascas, el candidato, Javier de Andrés está intentando tener una agenda propia de Euskadi. Puede que haya algún evento este 8M, pero su principal dificultad en este sentido es que es poco creíble viendo la forma en la que gobiernan junto a la ultraderecha de Vox en algunas instituciones y municipios, en las que están retrocediendo en términos de igualdad”, concluye la analista, que recalca que la sociedad “no puede olvidar la responsabilidad de los partidos más allá de los actos o campañas, ya que, la mayoría de los aparatos de los partidos políticos están gestionados por hombres”.