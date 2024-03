“Esta marcha no es de fiesta, es de lucha y de protesta”: la dividida movilización del 8M en Toledo reúne a cientos de personas

Lara tiene 18 años y tenía muy claro que tenía que venir a la manifestación del Día de la Mujer Trabajadora en Toledo. Cuenta que desde que tiene unos trece años, ve la desigualdad que rodea a las mujeres. “En todos lados, menos en mi casa”, apunta. Fue cuando empezó a salir que comenzó a notarlo. “Quiero apoyar la lucha de las mujeres, por la igualdad, para que no haya más violencia, ninguna violencia. He tenido muy clara esta reivindicación desde que era muy pequeña. Cuando empecé a salir y vi lo que pasaba, me dije que esto hay que cambiarlo”, reflexiona.

Fue una de entre los centenares de participantes que salieron a la calle este 8 de marzo en la capital autonómica. Un año más, sin embargo, fue una convocatoria dividida, y salieron dos marchas. La primera, a las 18.15 horas, convocada por el Ayuntamiento de Toledo, bajo el lema de la ONU 'Invertir en las mujeres: acelerar el progreso'. La siguiente, a las 19.00 horas, fue convocada por la Plataforma 8M con el lema 'Todas las mujeres, todos los derechos, todos los días'. Mientras a la primera acudieron algunas decenas de personas, la siguiente fue mucho más multitudinaria. Ambas hicieron el recorrido desde el Parque de la Vega hasta la céntrica Plaza de Zocodover.

La 'Compaña feminista' protagonizó el inicio de las reivindicaciones, con varias mujeres vestidas de blanco con caretas del mismo color, que portaban los nombres de las mujeres víctimas de violencia de género de la región. María Isabel, Clara Nicoleta, Liliana... Oficiales y no oficiales fueron recordadas en esta potente 'performance' que comenzó en la Puerta de Bisagra, en completo silencio, para luego leer los nombres de todas las mujeres. Laia, hija de una de las mujeres que participó en el acto, explica que le hubiera gustado ser parte de la Compaña. “Las niñas también podemos”. “Esta marcha no es de fiesta, es de lucha y de protesta”, afirmaban las primeras manifestantes de la convocatoria.

El viento y el frío no fueron impedimento para que centenares de personas acudieran a la convocatoria, a pesar de ser convocatorias divididas. “No quieren salir con los otros”, comentaban quienes miraban, pero no se unían. “No estamos todas, faltan las asesinadas”, gritaban en la manifestación, en la que había muchos niños y niñas.

“Tranquila, hermana, aquí está tu manada”, gritaban los y las jóvenes que acudieron tras la pancarta de un bloque estudiantil toledano, que acudió a la manifestación con el lema 'Obreras y estudiantes, unidad y adelante'. “La transfobia no es feminismo”, reivindicaban.

Grego tiene algunos años más que Lara, pero asegura que siempre viene a las manifestaciones. Este año, estaba “alucinada” por la cantidad de personas que se habían unido a la convocatoria. “El año pasado éramos a lo mejor una cuarta parte. Estamos aquí, pero hay muchas más detrás y todavía no llegan a Zocodover las de adelante”, recalcaba. En los distintos carteles que se veían en la marcha se veían varias alusiones al movimiento #SeAcabó

La primera marcha, convocada por el Ayuntamiento de Toledo, ha congregado a algunas decenas de personas. La concejala de Asuntos sociales, Soledad Illescas (PP), ha lamentado la falta de unión para las movilizaciones, pero ha puntualizado: “Menos eran las sufragistas y lo consiguieron”. Liza y Berta acudieron a esa marcha. Son madre e hija y siempre han acudido juntas a la convocatoria. “Desde que Berta estaba en la barriga”, asegura Liza. Preparan las pancartas para la marcha durante toda la semana. “Es la mejor manera de enseñar el feminismo, y es algo que no es solo de un día”, afirma Liza.

A la manifestación acudió también la Plataforma de Toledo por Palestina y se pudieron ver varias banderas. “Tenemos que estar al lado de las mujeres palestinas. Nos sentimos así”, aseguraban las mujeres que llevaban la pancarta. “Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer”, se escuchaba.

La manifestación acabó con la entrega del premio 'Teta violeta' de la plataforma al equipo de rugby femenino Águilas Soliss de Toledo y la Plataforma aprovechó de hacer fuertes críticas a la gestión del Ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, a la celebración del Día Internacional de la Mujer.

Las capitales de provincia de la región han acogido también movilizaciones con motivo de la efeméride.