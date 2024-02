Cientos de agricultores protestan a las puertas de los Goya: “Trabajamos 80 o 120 horas para ganar un jornal”

Horas antes de que empiece la gala de los Goya que se celebra este sábado en Valladolid, cientos de agricultores y cinéfilos han coincidido a las puertas de la Feria de Valladolid, que acoge los grandes premios del cine español. A un lado de la calle, tras unas verjas, los agricultores reclaman unos precios justos para el campo, aunque también hay personas intentando ver algún famoso en las primeras filas, que han llegado antes. Al otro, aficionados al cine que intentan ver a alguna de sus estrellas favoritas. Dos agricultores jóvenes reparten octavillas a los ciudadanos con un mensaje: “Perdón y gracias”. Perdón por los problemas que han provocado los cortes a calles y carreteras en esta semana, y gracias por la comprensión que han recibido.

“Somos apolíticos e independientes. Y esto afecta a todo el mundo, incluida la gente del cine. Todos comemos tres veces al día y necesitamos a los agricultores, ganaderos y pescaderos. Pedimos precios justos y que no haya competencia desleal de terceros países”, explica Carlos, uno de los agricultores que intenta hacer pedagogía y convencer a sus detractores. Él tiene claro que la unión del campo pasa también por recabar el apoyo de toda la sociedad en esta lucha.

Algunos curiosos interceptan fragmentos de la conversación con este diario y también quieren preguntar. O se plantean cómo si hace años se podía vivir con menos hectáreas, por qué ahora ha cambiado todo tanto. “La vendimiadora cuesta 250.000 euros y solo la uso un mes. ¿Sin una subvención, a cuánto saldría el precio de la uva?”, pregunta Carlos. Este agricultor insiste en que las cosechas de los últimos años han sido “muy complicadas” para algunos cultivos. “Nosotros no trabajamos 40 horas a la semana, trabajamos 80 o 120 horas para ganar un jornal”, asegura a este diario.

De las subvenciones habla también Pedro, de 48 años: “Las subvenciones al final benefician a todo el mundo menos a nosotros. Sin subvenciones, los alimentos serían todavía más caros. De las subvenciones viven todos los ciudadanos”, apunta. “Los tractores se los debemos a los bancos. No vamos a ir con los machos y las mulas”, protesta un agricultor junto a Pedro.

Toda la familia de Luna trabaja en el campo, y ella cree que la situación es “mucho más difícil” para los agricultores autónomos. “Si el abono me cuesta 0,90 y la cebada me la pagan a 0,23... No vamos a ningún sitio”, reclama otro agricultor.

Pedro asegura que algunos de los miembros de los grupos de Whatsapp en los que está —a través de los que se convocan estas manifestaciones— no han querido ir este sábado a las protestas, pero él sí ha querido defender sus ideas frente a la Feria de Valladolid. Allí, reclama una rebaja en la burocracia y protesta por las trabas que da la Unión Europea con los productos fitosanitarios mientras se abre el mercado a países extracomunitarios.

Varios manifestantes se muestran molestos con los medios de comunicación, a quienes acusan de “difamarles” y tratarles de “agrofachas” y de “paletos”. De hecho, algunos se niegan a atender a este medio en concreto y en alguna ocasión han gritado 'prensa española, manipuladora'.