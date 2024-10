El Consejo de Enfermería advierte de que se necesitan 5.000 profesionales en Castilla y León

El Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León ha advertido de la necesidad de 5.000 profesionales más en la Comunidad para alcanzar las ratios enfermero/paciente que recomienda los organismos europeos y ofrecer una asistencia “de calidad”, al tiempo de el sistema sanitario autonómico enfrenta a la “inminente jubilación” de 3.628 en los “próximos diez años”.

Así lo ha avanzado el presidente del organismo, Enrique Ruiz Forner, que ha presentado el informe sobre la situación de la profesión en la Comunidad junto a la secretaria del consejo, Isabel Galán. Un documento que persigue “analizar la formación del Grado de Enfermería, comparar los principales indicadores demográficos de la profesión, comparar el número de enfermeros asistenciales en diversos ámbitos de Atención Primaria, de Atención especializada y analizar el comportamiento del empleador”.

En la actualidad, ha detallado, hay un total de 17.572 enfermeros colegiados en toda la Comunidad, datos de 2023, lo que supone una ratio de 7,35 enfermeros por cada 1.000 habitantes, “frente a la media de 6,30 en el país”. “Aun así, estamos muy lejos de la media europea que recomienda una ratio de 8,83”, ha advertido.

En el desglose de las cifras, Ruiz Forner ha detallado que del total de estos profesionales, 5.408 trabajan en hospitales públicos y 466 en Atención Primaria. En este punto, ha alertado de que en los próximos diez años se jubilarán un total de 3.628 profesionales, de ahí que haya demandado mejoras en la “planificación”, en las “condiciones laborales” y en la “formación” de los propios sanitarios.

Al hilo de estas palabras ha alertado de que se necesitan “más plazas o nuevas facultades” de enfermería la asegurar que la demanda ha crecido “enormemente” en los últimos años, hasta el punto de que “triplica la oferta”. “No nos podemos permitir que haya alumnos que quieren estudiar Enfermería y se tengan que ir a otros sitios”, ha apuntado el presidente del Consejo que considera que los 953 egresados son “insuficientes” para cubrir las necesidades en Castilla y León.

Así ha advertido de que un “3,57%” de los recién salidos de las facultades no se quedan a trabajar en la Comunidad, solo por detrás de Baleares. “Se van a otras autonomías e incluso a otros países donde las condiciones laborales son mejores que las de aquí”, ha lamentado para señalar que, aunque llegan profesionales de otros países, sobre todo “latinoamericanos”, sigue sin ser suficiente, al tiempo que ha puesto también el foco en el “problema” que supone no tener una “PAU única” y que, ha asegurado, hace que a Castilla y León lleguen a estudiar desde otras comunidades donde la prueba es “menos exigente” y que “luego no se suelen quedar aquí”.

“Debemos centrarnos también en la especialización, porque el futuro de la enfermería no pasa solo por formar a más enfermeros, sino por formar profesionales altamente capacitados en áreas como Enfermería Familiar y Comunitaria o la atención al envejecimiento, áreas donde nuestra sociedad tiene mayores necesidades”, ha continuado para avisar también de problemas a la hora de encontrar docentes que formen a estos profesionales por lo que ha pedido “flexibilizar criterios” a la ANECA.

De ahí que, aunque a nivel nacional Castilla y León presente unas cifras positivas, haya urgido “una planificación estratégica que incluya el aumento de plazas en las universidades públicas, la creación de incentivos para la especialización y un esfuerzo conjunto para garantizar un relevo generacional sin brechas en la calidad asistencial”. “Sin enfermeros no hay salud, y sin salud no hay futuro”, ha concluido Enrique Ruiz Forner.