Una de cada tres inspecciones del transporte escolar en Castilla y León acaba en sanción

Una de cada tres inspecciones realizadas por la Guardia Civil de Tráfico en los servicios de transporte escolar de Castilla y León durante cinco días a finales de enero han concluido con una sanción, según los datos aportados este lunes por la Delegación del Gobierno en esta Comunidad.

En concreto, los sancionados han sido 121 vehículos escolares que realizan rutas en el presente curso, en su mayor parte por no disponer de la autorización especial para realizar este servicio o no tener el seguro de responsabilidad ilimitada que exige la ley, mientras que no hubo sanciones por consumo de alcohol ni drogas al volante, ni por exceso de velocidad.

Esta campaña de vigilancia se desarrolló del 22 al 26 de enero pasados y los agentes formularon 208 denuncias a los 387 vehículos que fueron controlados, según los datos aportados por la Delegación del Gobierno.

En concreto, la mayoría de las denuncias versaron sobre la falta de autorización especial para realizar transporte escolar (78) y por no tener suscrito un seguro de responsabilidad ilimitada que exige la ley (35).

Respecto al uso del cinturón de seguridad en aquellos vehículos que los llevan incorporados, los agentes constataron que tan solo en uno de ellos no se hacía uso de ellos por presentar anomalías en su funcionamiento.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil también han comprobado que cuatro vehículos de transporte escolar presentaban deficiencias en las puertas de servicio y emergencias, así como en sus dispositivos de accionamiento y otros 7 fueron denunciados por no tener al día la Inspección Técnica de Vehículos.

En lo que se refiere a la señalización obligatoria que este tipo de vehículos deben llevar, 14 de los vehículos controlados no llevaban la correspondiente señal V-10 de transporte escolar y otros 5 carecían del dispositivo luminoso con señal de emergencia.

Además, 1 conductor fue denunciado por no llevar a bordo del autocar una persona encargada del cuidado de los menores cuando así procedía y ningún conductor fue denunciado por exceso de tiempo de conducción o minoración del descanso.