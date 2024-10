UGT Castilla y León suspende sus propias elecciones sindicales para sus trabajadores de Palencia

UGT Castilla y León ha suspendido sus propias elecciones sindicales para sus trabajadores de Palencia, que tenían previsto elegir a un delegado de personal a finales de septiembre. En este caso UGT interviene como empresa y empleadora y a la vez como sindicato, puesto que los trabajadores palentinos están afiliados a UGT.

En un escrito al que ha tenido acceso este diario, el secretario de Organización de la directiva autonómica de UGT, Óscar Lobo, comunicó a la Oficina Territorial de Trabajo (OTT) de Palencia que UGT, como empresa, desistía de la celebración del proceso electoral, algo que no puede hacer ninguna compañía, puesto que no puede interferir en las elecciones de los trabajadores. La mesa electoral debía constituirse el 30 de septiembre, pero este escrito fue enviado a la OTT el jueves 26 a las 13.51 horas.

Los trabajadores tuvieron noticia de este comunicado a través de la propia OTT, que aceptó el escrito, pero no dio trámite a este proceso porque las empresas no pueden intervenir en un proceso sindical, según fuentes del sindicato. Sin embargo, los trabajadores de UGT consideraron este escrito como una amenaza por parte de la empresa y decidieron no constituir la mesa electoral (compuesta por el trabajador de más antigüedad y los electores de mayor y menor edad) como estaba previsto.

Por lo tanto, se paralizó el proceso y el preaviso electoral se dejó 'morir'. Es decir, se prorroga el mandato del actual delegado de personal, porque no llegó ni a establecerse un calendario electoral ni a presentarse ninguno de los trabajadores como delegado de personal. Ni siquiera se sabía oficialmente quién se iba a presentar, porque normalmente no se anuncian las candidaturas hasta que no se constituye la mesa electoral. Si los trabajadores quisieran elegir un nuevo delegado de personal, el proceso debería empezar de nuevo, puesto que el anterior proceso decayó.

Fuentes sindicales consultadas por este diario muestran su incredulidad ante la reacción de la empresa de UGT, puesto que no está permitido que ninguna empresa pueda 'desistir' o intervenir en cualquier proceso electoral de los trabajadores. La empresa, en cualquier caso, debe facilitar el proceso al facilitar el censo y un espacio para las votaciones, por ejemplo.

El Estatuto de los Trabajadores estipula que cuando una empresa tiene entre seis y diez trabajadores (como es el caso de UGT en Palencia), estos pueden decidir si quieren un delegado de personal, que será elegido mediante un sufragio libre, personal, secreto y directo. Este delegado de personal es el representante legal de los trabajadores ante la empresa.

Responsables de otros sindicatos consultados por este diario explican que un empresario no puede desistir. “Es que no se puede hacer”, insisten. En un proceso ordinario, los trabajadores notifican que quieren elegir al delegado de personal directamente o a través de uno de los dos sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO). Y solo se podría revocar el proceso con un escrito de todos los trabajadores. La empresa también podría alegar otras cuestiones de índole legal en la constitución de la mesa, pero no antes. Y menos desistir de un proceso electoral.

Lobo ha sido también el coordinador de Elecciones Sindicales en la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT.