Tudanca cree que la Junta quería que el Gobierno pidiera suspender el toque de queda para culparle del aumento de casos

El secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, considera que la Junta quería que el Gobierno reclamara ante el Tribunal Supremo la suspensión cautelar del toque de queda a las 20.00 horas para "tener un culpable" ante el incremento de casos registrado en las últimas semanas.

Para Tudanca esta medida ha generado una "enorme confusión" en la Comunidad y ha abogado por esperar a conocer los motivos esgrimidos por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para defender la efectividad la medida.

No obstante, para Tudanca la medida no tenía que ver con un criterio sanitario sino con un criterio político con el objetivo de "esconder" lo que estaba sucediendo y lo que "iba a suceder". "Lo que sucede es muy serio como para que sigamos generando desafección con las instituciones", ha defendido.

Así, el líder socialista ha recordado que el Gobierno central, en su recurso, no ha pedido la suspensión cautelar del toque de queda a las 20.00 horas. "Tengo la sensación de que a la Junta quería que se hubiera suspendido para tener un culpable cuando las cosas vinieran más dadas, pero eso no pasó", ha señalado, tras lo que ha insistido en que el Gobierno "no ha obstaculizado" la aplicación de la medida.

Por último, Tudanca ha lamentado la "autocumplaciencia" que, a su juicio, se desprende desde la Junta. "Con los peores datos de España, lo que hacen es presumir".