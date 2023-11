Aragonès ofrece a Junts y la CUP participar en la mesa de diálogo con el Gobierno

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, espera poder celebrar una reunión de trabajo con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en las próximas semanas. Así lo ha dicho en una entrevista en TV3, donde ha remarcado que los acuerdos de su partido, ERC, con el PSOE “ya están fijados” y que ahora “deben desarrollarse” para “avanzar en la resolución del conflicto”.

Precisamente una de las cuestiones a trabajar es la mesa de diálogo entre gobiernos, y Aragonès ha aprovechado para invitar tanto a Junts como a la CUP a formar parte de la delegación catalana que asiste a ella. Según ha afirmado, es necesario participar “con toda la fuerza” y ha abierto la puerta a todo el que tenga el referéndum como objetivo. “Quienes defiendan el referéndum deben formar parte de la delegación catalana”, ha afirmado, y ha añadido que le gustaría que se viera representado el conjunto del independentismo. Sin embargo, ha admitido que la CUP había expresado “reservas”.

En el caso de Junts, ha asegurado que ahora el partido liderado por Jordi Turull y Laura Borràs sí que es partidario de la negociación y, por tanto, cree que se puede encontrar “un espacio de trabajo conjunto con los mismos objetivos”. Según Aragonès, Junts sabe “desde hace tiempo” que existe esta propuesta pero ha dicho que de momento no han obtenido respuesta.

Sin embargo, durante el transcurso de la entrevista Junts ha hecho público un comunicado donde aseguran que no han recibido “ningún ofrecimiento” de Aragonès para sentarse en la mesa de diálogo. “El partido recuerda que fue vetado por parte del presidente Aragonès a formar parte de la mesa de diálogo. De hecho, fue una de las razones de la salida del Govern de la Generalitat, junto con la falta de estrategia coordinada del independentismo y la unidad de acción en Madrid”, afirman en el texto.

Traspaso de Rodalies

Un segundo pacto firmado por Sánchez con ERC para garantizarse la investidura fue el traspaso de Rodalies y Aragonès ha anunciado que el Govern creará un comisionado para trabajar, junto con la consejera de Territorio, Ester Capella, en esta transferencia. El presidente ha asegurado que ya tienen pensado su nombre y que la anunciarán “en los próximos días”. Según ha dicho, se trata de una “gran operación de país” y por tanto hay que “sumar muchísima gente”.

Coincidiendo con el día en que se han hecho públicos los nombres de los nuevos ministros que formarán el gobierno español, Aragonès ha evitado realizar una valoración de las caras que integrarán el Consejo de Ministros. “Más allá de los nombres, lo importante son los hechos, porque serán los hechos los que indicarán si la composición es correcta o no”, ha argumentado.

En este contexto, ha asegurado que Catalunya tiene ahora “una oportunidad histórica” que es necesario “aprovechar”, en la que el gobierno español no tiene “una alternativa” que no pase por el independentismo. “En función de lo que decida Sánchez, la legislatura tendrá continuidad o no la tendrá”, ha advertido. Esto, para Aragonès, implica que vuelva a plantearse la idea de un referéndum de independencia, al que no ha querido poner ninguna fecha.

En cualquier caso, Aragonès ha remarcado que en las próximas semanas ya tendrá una reunión de trabajo con Sánchez para avanzar en la resolución del conflicto. “Habrá que hablar mucho; esta legislatura el gobierno español depende de Catalunya”, ha resumido. Una segunda propuesta del presidente es, en 2024, conseguir “un gran acuerdo de país” para un nuevo sistema de financiación. Según esta iniciativa, Catalunya recaudaría todos sus impuestos.