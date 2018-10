El Ayuntamiento de Barcelona denuncia ante la Fiscalía los insultos racistas a una mujer en un vuelo de Ryanair

El Ayuntamiento de Barcelona ha denunciado ante el servicio de delitos de odio y discriminación de la Fiscalía los gritos racistas a una mujer negra que profirió un pasajero de un vuelo de Ryanair entre el aeropuerto del Prat y Londres del pasado viernes. En el escrito de denuncia, al que ha tenido acceso este diario, la Oficina para la No Discriminación del consistorio barcelonés valora que el incidente podría ser constitutivo de un delito contra la integridad moral y otro contra los derechos fundamentales de la pasajera increpada.

Los gritos de "no quiero sentarme junto a tu puta cara fea" o "no me hables en un puto idioma extranjero, puta vaca fea” que realizó el hombre son, a criterio del Ayuntamiento, "una agresión verbal y coactiva con la clara intención de menoscabar la integridad moral de la pasajera mediante un trato humillante y degradante por motivos racistas, dada su condición de mujer negra".

"Resulta destacable la especial gravedad de los hechos y circunstancias de vulnerabilidad de la víctima, en tanto que se trata de una mujer de avanzada edad, de movilidad reducida, y que la agresión se produce en un espacio cerrado; sin posibilidad de salida, y con publicidad; a gritos ante el resto de viajeros", reza la denuncia municipal, que también censura que la actuación del personal de Ryanair fuera cambiar de asiento a la mujer en vez de a su agresor.

Este diario se puso en contacto este martes con la portavocía de la Fiscalía de Barcelona para conocer si se habían abierto diligencias de oficio por el incidente racista, sin obtener por el momento respuesta. Una vez recibida la denuncia, lo habitual es abrir diligencias.

"La imagen internacional de Barcelona es de ciudad abierta, de acogida y antiracista, y no permitiremos que quede manchada por actitudes de intolerancia", ha aseverado el teniente de alcaldía de Barelona, Jaume Asens, que ha invitado a la pasajera agredida a volver a visitar la capital catalana y ha indicado que el consistorio hará "todo lo posible para reparar el daño causado".

Entre las diligencias solicitadas por el Ayuntamiento a la Fiscalía para llevar ante el juez al agresor, figuran requerir a Ryanair que aporte los datos completos del pasajero, tomar declaración a la víctima y al agresor como testigo mediante auxilio judicial internacional, así como la documentación de la afectación psicológica derivada de la agresión. Asimismo, se solicita que el aeropuerto del Prat determine la ubicación exacta del avión para determinar el juzgado competente para instruir la causa (uno español o uno inglés).

Denuncia Ryanair by eldiario.es on Scribd