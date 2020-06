Barcelona multa con 90.000 euros a la inmobiliaria The New House y a Idealista por una oferta de un piso para "españoles"

El Ayuntamiento de Barcelona ha multado con 90.001 euros al portal de anuncios de pisos Idealista y a la agencia inmobiliaria The New House por publicitar el alquiler de una vivienda solo para inquilinos "españoles". Concluye el Ayuntamiento que el anuncio vulneró la ley catalana de vivienda al publicitar "acciones que comportan discriminación en el uso de la vivienda".

El consistorio supo de la existencia del anuncio a través de la denuncia de un particular en su Oficina para la No Discriminación. Publicada en la web de Idealista, la oferta era para un piso en la Avenida Paral·lel de 75 metros cuadrados y 1.200 euros de alquiler. El anuncio se publicó el 28 de junio de 2019 y fue borrado el 10 de julio. En los comentarios, el anunciante, The New House, pedía que los candidatos fuesen "estudiantes", con "contrato indefinido" y "españoles". Esto último supone excluir del derecho a la vivienda a un colectivo de personas por razón de su origen, zanja el consistiorio.

"Es evidente –argumenta el Ayuntamiento en el escrito en que desestima las alegaciones de Idealista, al que ha tenido acceso eldiario.es– que el anuncio solo es viable para un determinado colectivo de personas, el de nacionales españoles, y expresamente excluye al resto de colectivos, el de los nacionales de otros países que no sean España, tanto comunitarios como extracomunitarios".

Una vez desestimadas las alegaciones de ambas compañías contra la sanción, el consistorio impone la multa mínima contemplada por la ley de vivienda para el tipo de infracciones muy graves. Idealista ha anunciado que recurrirá la sanción ante los juzgados de lo contencioso administrativa.

La controversia entre Idealista y el consistorio se centra, en primer lugar, en la condición de agente inmobiliario de Idealista, que el portal niega y que el ayuntamiento sí ve clara, y que a la postre es uno de los motivos que justifican la sanción. "Lo que determina la responsabilidad de Idealista es su innegable condición de agente inmobiliario por la intermediación que realiza en materia de oferta de compra o alquiler de vivienda", reza el expediente municipal de sanción al portal.

Por contra, Idealista alegaba que no intermediaba en las ofertas publicitadas en su web, sino que se limitaba a "facilitar un espacio", en referencia a su página web, para los que querían encontrar un piso y los que lo comercializaban, sin participar en el resultado de los contratos de alquiler finales.

"El equipo de Ada Colau ha promovido una campaña de desprestigio contra Idealista, al intentar desacreditarnos tergiversando la realidad de los hechos. Es evidente cuál es el papel de Idealista como plataforma y cómo se ha utilizado este desafortunado caso para hacer acusaciones gravísimas de racismo y xenofobia", asevera Fernando Encinar, portavoz de idealista.

El concejal de derechos de ciudadanía de Barcelona, Marc Serra, destaca que se trata de la primera sanción por discriminación por razón de origen que se impone en base a la ley catalana por el derecho a la vivienda. "Han tenido que pasar 13 años desde la aprobación de la ley para aplicar este artículo. Está claro que hasta ahora no ha sido una prioridad de los gobiernos y todos tenemos que hacer autocrítica", agrega.

Asimismo, Idealista alegaba que la literalidad del anuncio –"Perfil: personas, estudiantes, españolas, con contrato indefinido"– no utilizaba el término "españolas" para atribuir una nacionalidad o un origen, sino para considerar como candidatas al piso a "personas con la intención de permanencia a medio-largo plazo en el inmueble y que hablaran español, con independencia de su nacionalidad". En suma, para Idealista el término "españolas" se usó en el anuncio de forma confusa, no con voluntad discriminatoria.

El Ayuntamiento desestima la alegación del portal al considerarla "difícil de mantener con criterios de interpretación lógicos", y concluye que de haber querido un arrendatario de habla española, así se tendría que haber expresado, ya que existen "múltiples formas para hacerlo".