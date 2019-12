Barcelona abre un expediente sancionador a una inmobiliaria y a Idealista por una oferta de un piso para "españoles"

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un expediente sancionador al portal de anuncios de pisos Idealista y a la agencia inmobiliaria The New House por publicitar el alquiler de un piso solo para inquilinos españoles. El consistorio considera que se vulneró la ley de vivienda de Catalunya, que prohíbe la discriminación de cualquier tipo, y ha iniciado un proceso que podría acarrear una multa de 90.001 euros.

El consistorio supo de la existencia del anuncio a través de la denuncia de un particular en su Oficina para la No Discriminación. Publicada en la web de Idealista, la oferta era para un piso de alquiler en la Avenida Paral·lel de 75 metros cuadrados y 1.200 euros de mensualidad. En los comentarios, el anunciante, The New House, pedía que los candidatos fuesen "estudiantes", con "contrato indefinido" y "españoles". Esto último supone excluir a toda la población extranjera.

El concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación, Marc Serra, ha asegurado que es el primer expediente que se abre en España por discriminación por origen en el acceso a la vivienda, y ha dicho estar convencido de que "no es el único" caso de este tipo que se ha dado en el sector inmobiliario. "Como no se actuaba en este ámbito, quienes lo sufrían no lo percibían como tal y no eran conscientes de que constituye una infracción y de que hay herramientas para protegerlos", ha expresado el edil.

Desde Idealista, sin embargo, consideran "rarísimo" que se les haya abierto un expediente sancionador por un caso de este tipo, puesto que aseguran que cuentan con un equipo dedicado "permanentemente" a detectar y retirar comentarios discriminatorios. Así se expresa el portavoz de la empresa Fernando Encinar, que explica que con un sistema de algoritmos intentan localizar estos comentarios y borrarlos. Si no los detectan así, añade, los eliminan cuando les llegan avisos de usuarios.

En este caso, el anuncio se publicó el 28 de junio de 2019 y fue borrado el 10 de julio. Según consta en la web, el propio anunciante lo dio de baja. "Somos más conocidos por ser rigurosos en este tema que por ser laxos", incide Encinar, que añade que los servicios jurídicos de Idealista están revisando el expediente antes de confirmar si van a presentar alegaciones. Según el consistorio, tanto la plataforma como The New House son responsables subsidiarios en cuanto a hacer frente a la multa.

Para Serra, el expediente busca también lanzar un "mensaje de prevención" contra conductas discriminatorias no solo de propietarios o inmobiliarias, sino también de los portales que gestionan miles de ofertas. "Tienen obligaciones sobre el tipo de ofertas que hacen", ha remarcado el edil de Barcelona en Comú.

El expediente nace de la unidad de disciplina de la vivienda de Barcelona, que tiene abiertos en estos momentos 134 procedimientos sancionadores. Entre ellos los hay por desocupación "permanente" de pisos, por acoso inmobiliario –como el conocido caso de Alpha y Fran– o por destinar vivienda de protección oficial a otros usos más allá de la residencia del titular. Desde el consistorio aseguran que están trabajando además en otros 155 casos que se encuentran en diligencias previas.