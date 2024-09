El Defensor del Pueblo rechaza recurrir la ley de amnistía ante el Constitucional

El Defensor del Pueblo no recurrirá la ley de amnistía como sí han hecho el Tribunal Supremo y, entre otras, una decena de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. El organismo que dirige Ángel Gabilondo ha contestado a una treintena de peticiones recibidas para que impugne la norma y explica que no lo hará “tanto por razones institucionales como de fondo”, al entender que ya ha sido recurrida por varios tribunales y que la ley no incurre en arbitrariedad.

El Tribunal Constitucional ya ha recibido una decena de recursos contra la ley de amnistía y este mismo miércoles ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Tiene todavía pendientes de admisión recursos presentados por varias comunidades autónomas, la gran mayoría gobernadas por el Partido Popular, y no se espera que las deliberaciones empiecen antes de los próximos seis meses.

El organismo, capacitado para interponer este tipo de recursos e impugnaciones ante el tribunal de garantías, explica en primer lugar que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ya han presentado sus propias cuestiones de inconstitucionalidad y entiende que debe apartarse de “los asuntos en los que ha habido intervención judicial”. También, añade, se ha tenido en cuenta “el respeto a los ciudadanos hasta ahora amnistiados por los jueces en aplicación de esta Ley”.

En cuanto al fondo de la ley, entiende el Defensor del Pueblo que el análisis que realiza sobre la proporcionalidad de la norma encuentra motivos “tanto históricos, de derecho comparado, jurisprudenciales y conceptuales” que “permitirían contradecir” esa supuesta arbitrariedad que llevaría a presentar el recurso.