Despedidas dos trabajadoras de una residencia de Terrassa por vejar a una anciana y grabarlo en vídeo

La dirección de la residencia Mossèn Homs de Terrassa ha despedido este lunes a dos trabajadoras que habían vejado a una usuaria del centro y les ha abierto un expediente disciplinario. Las ya exempleadas grabaron el maltrato y el vídeo ha acabado difundido en las redes sociales. Además, los Departamentos de Salud y de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, titular del centro, han denunciado los hechos a los Mossos y han anunciado que se personarán a las actuaciones judiciales que se puedan poner en marcha a partir de ahora: "Actuaremos ante cualquier caso de trato vejatorio a una persona residente en un centro de atención a la gente mayor".

Mireu i feu-lo rular, si us plau. No cal comentaris. Només escoltar lo que li diu a la iaia que està al llit. Quin fàstic, senyor.

A un geriàtric de Terrassa. De @Bcnlegendz pic.twitter.com/w9mTmrxrIX — naxoxan (@naxoxan) 24 de agosto de 2020

En el vídeo, grabado por una de las dos trabajadoras, se ve como esta se ríe mientras su compañera trata con desprecio a una anciana que está tumbada en su cama. Le dice "gorda", "vieja cascarrabias" o "abre la puta boca ya", mientras trata de darle de comer. También le recrimina que no se tome una pastilla y le advierte: "Si no te la quieres tomar, no te la comes. Si te duelen los pies y la cabeza, te vas a joder". En un momento de la grabación, se ve cómo se dirige a la cámara y se excusa: "No soy así, pero es que me saca de quicio".

"Las imágenes y el sonido son suficientemente expresivos de la situación que se produjo y de su incompatibilidad no sólo con el servicio público, sino también con el respeto a los derechos humanos más básicos", lamentó el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, en una carta enviada a los departamentos de Salud y de Asuntos Sociales y Familias, en los que denuncia un "comportamiento ofensivo" y una "actitud, tratamiento y lenguaje absolutamente intolerables".