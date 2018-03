Nepocracia

La fisiocracia, hoy por hoy, ni remite a un gran poder ni arrastra esa vitola, siempre inevitable cuando se escribe en los medios, de “candente actualidad”. Eso no significa que resulte del todo inútil como punto de comparación con lo que hoy nos sucede. O que no pueda funcionar como un instrumento para precisar el modo en que la economía global organiza la riqueza. O que sus preceptos no puedan auxiliarnos a la hora de entender una cultura contemporánea que, cada vez más, privilegia su carácter “industrial” –las industrias culturales son el último eslógan para endosarnos un neoliberalismo camuflado- y que ha convertido el “proceso”, más que la producción misma, en uno de sus grandes fetiches.

De hecho, que sea un término “viejo” no ha sido obstáculo para que un ministro de economía en Uruguay se proclame como “un fisiocrata del siglo XXI”, mientras que en Argentina ha llegado a considerarse su efectividad conceptual a la hora de describir su situación como granero del mundo. Es curioso que en las recientes conversaciones de paz en La Habana, las FARC (que a fin de cuentas es una guerrilla de origen agrario) hayan llegado a plantear términos sobre la tierra bastante próximos a los postulados fisiócratas.

Definida como el “gobierno de la naturaleza”, la fisiocracia nace en el siglo XVIII, determinada por un rotundo ensencialismo que despreciaba al mercantilismo o la industria en tanto actividades “parasitarias”. No puede decirse que fueran sus únicos adversarios, puesto que si bien estas funciones eran indignas a los ojos de los fisiócratas, el Estado no les parecía un incordio menor. Así pues, la industria, el comercio y el gobierno, no eran otra cosa que intermediarios entre los productores y los destinatarios de los bienes creados. De modo que dilataban los procesos directos y, al mismo tiempo, se enriquecían con usos calificados entonces como no del todo productivos.