Grau (Cs) denuncia la "degradación" del Parlament: "Borràs entra como si fuese la ducha de su casa. Es muy macarra"

La diputada de Ciudadanos en el Parlament, Anna Grau, ha acusado a la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, de hacer un mal uso de la institución y de entrar "como si fuera la ducha de su casa". En una entrevista a la agencia ACN, la diputada ha calificado Borràs como "una presidenta muy macarra". "Ella se lo pasará bomba, pero Nacho Martín Blanco [el portavoz parlamentario de los naranjas] no disfruta cuando interviene y ella le corta la palabra", añade. Medio año después de salir elegida diputada por primera vez, la portavoz de Ciudadanos ha asegurado que no se hubiera imaginado que el Parlament "llegaría al punto de banalidad y degradación de estos días".

A menos de un mes para la primera reunión de la mesa de diálogo entre los gobiernos catalán y español, desde Ciudadanos creen que esta vía "nace muerta antes de empezar". Así, Grau ha valorado que la mesa de negociación está "mal planteada" y concebida para "dividir": "Se sientan a dialogar para evidenciar que no dialogan con los demás, es la esencia de esta mesa de diálogo", señala. Muestra de ello, según la diputada, es que no sólo están en contra de ello los partidos constitucionalistas, sino que "tampoco se lo compra ni la mitad del independentismo", en referencia a las reticencias de Junts.

Del primer encuentro de la mesa, prevista para la semana del 13 de septiembre, Grau ha afirmado que no espera nada "o que haya un reparto de cromos, poder y recursos" que espera "que sea bueno para los ciudadanos de Catalunya". Sin embargo, lamenta que "no es la prioridad de ninguno de los que se sientan a dialogar".

Preguntada por si vería con buenos ojos volver a la reforma del Estatut aprobada en 2006, la diputada de Cs recomienda "empezar por cumplirlo". "La gente se ha acostumbrado peligrosamente a no cumplir las leyes ni los acuerdos; el Estatut y la Constitución están muy lejos de cumplirse en Catalunya, y la democracia está bajo mínimos", ha argumentado.

Así, propone "volver donde estábamos", pero "sobre todo que las cosas no queden como que no han pasado". Concretamente, ha declarado que el procés "ha sido una tomadura de pelo" y que "ahora ser catalán es mucho menos motivo de satisfacción y orgullo que hace 15 años". "Alguien tiene que hacerse responsable de lo ocurrido y del sufrimiento de la gente, y del asco que muchos catalanes empiezan a sentir por cosas que les representaban y ya no les representan", exige.

El pronóstico de Grau es que el presidente Aragonès "ha venido para quedarse", a pesar de una "arranque complicado de la legislatura", que "también le pasó al expresident Pujol".La diputada de Cs el Parlament ha dudado de que el líder de ERC "consiga perpetuarse 23 años" en el poder, pero ha asegurado que "todos sus equilibrios buscan eso, que la legislatura sea más estable y más larga de lo que mucha gente se piensa ".