Hoteles de Lloret quieren comprar una desaladora portátil para llenar piscinas y la Generalitat dice que está prohibido

Los hoteleros de Lloret de Mar, en la Costa Brava, han anunciado la compra de una desaladora portátil para poder llenar las piscinas en verano, puesto que está prohibido debido a la emergencia de la sequía. Pero aun así la Agencia Catalana del Agua (ACA) asegura que no se puede recurrir a esta fórmula, aunque la financien los propios establecimientos, porque el Plan de Sequía no lo contempla.

La intención de los hoteleros es comprar una desaladora móvil para llenar piscinas y destinar el excedente a garantizar el agua de boca en plena temporada turística. Su coste es de 1,5 millones de euros y se instalaría en un extremo de la playa. Los planes de los hoteleros, ante del revés del ACA, era que empezara a funcionar en mayo y generara 50.000 litros de agua potable por hora.

Según el presidente del Gremio de Hostelería de Lloret, Enric Dotras, la intención es que este modelo se pueda “replicar en otros puntos de la Costa Brava”. Precisamente, el empresariado gerundense ha defendido que se están “haciendo los deberes” con la sequía y reclama no lanzar mensajes que puedan “asustar” a los turistas.

Fuentes del ACA recuerdan llenar total o parcialmente piscinas para uso recreativo está prohibido. Y que el uso de agua de mar, planteado anteriormente por algunos negocios vacacionales, solo se contempla si son piscinas que no están conectadas a la red de alcantarillado y estén cerca de primera línea de la costa.

“No se puede ni con agua de la red, ni con cubas procedentes de otras partes de España, ni con agua desalada”, insisten desde el ente público.

La empresa que se supone que debía instalar la desaladora móvil en Lloret de Mar es valenciana –de hecho, es la misma que llevó otra al Port de la Selva para garantizar el agua de boca a la población–. En el caso de Lloret, inicialmente la desaladora se preveía que capte el agua de mar directamente de un pozo natural que hay en la arena en el extremo de la Platja Gran.

Además de la que se utilice para llenar piscinas, los hoteleros aseguran que su excedente permitiría garantizar el agua de boca en Lloret de Mar. “De momento la ubicación de la desaladora móvil es temporal, pero la planta es definitiva”, ha dicho Enric Dotras. “La compramos desde el gremio y la cedemos mediante un convenio al Ayuntamiento para que, una vez se disponga de los permisos correspondientes desde la ACA y el Consorcio, el agua también se pueda destinar a la red de abastecimiento”, ha añadido.

“Si no lo hacemos, nadie lo hará”

El presidente del Gremio de Hostelería de Lloret dice que han decidido tomar la iniciativa porque necesitan soluciones. “Si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará; y sobre todo, aquellos que trabajamos en el sector turístico, no podemos perder ni un solo día”, ha concretado Dotras. De hecho, en Lloret de Mar el 60% de los visitantes llegan a través de touroperadores, que trabajan por adelantado. Y a las puertas que arranque la temporada, el presidente no ha escondido que muchos están “a la expectativa” de ver si se les podrá “garantizar la normalidad”. Entre otros, disponiendo de piscinas.

La intención del Gremio de Hostelería de Lloret de Mar es que este modelo pueda extenderse por toda la Costa Brava. Y que en este caso, aparte de los privados, quien lo impulse sea también la Generalitat. “Querríamos que fuera iniciativa de la administración, y que también nos ayudaran a hacer llegar a los clientes internacionales el mensaje de que podrán disfrutar de las piscinas”, ha dicho Enric Dotras. De hecho, este jueves el empresariado gerundense ha lanzado una campaña defendiendo que ellos han hecho “los deberes” con la sequía y pidiendo que se evite el alarmismo con el agua. Los presidentes de las tres cámaras (Girona, Sant Feliu y Palamós) han subrayado que precisamente quien no ha hecho lo que correspondía es el Govern.

“Estamos aquí porque, por desgracia, no se han llevado a cabo las inversiones que tocaban”, ha dicho el presidente de la Cámara de Girona, Jaume Fàbrega. Entre otros, ha puesto como ejemplo Canarias -donde el agua que se consume proviene de desaladoras- y ha dicho que en ningún momento en el archipiélago se ha lanzado un mensaje de alarma para el sector turístico .