Illa anuncia que no se presentará ya a la investidura y pedirá más tiempo para negociar con ERC

Salvador Illa quiere ir a la investidura en Catalunya, pero no todavía. El líder del PSC y candidato más votado en las pasadas elecciones catalanas ha avanzado este lunes que pedirá al presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, más tiempo para poder armar una mayoría que le permita ser nombrado president de la Generalitat. Así lo ha confirmado Illa en una entrevista en la Cadena Ser.

“Voy a concurrir a la investidura, necesito más tiempo para armar la única manera que puede hacer la legislatura viable”, ha defendido Illa durante la entrevista. Esta única manera viable, ha apuntado, pasa por un acuerdo “progresista” con ERC y los comuns. De esta forma, se confirma lo esperado durante los últimos días y es que el primer pleno de investidura, convocado para el 25 de junio, sirva únicamente para activar la cuenta atrás para una posible repetición electoral.

Rull ha convocado esta semana a los líderes de los distintos grupos de la cámara catalana para conocer la situación ante la primera sesión de investidura. Illa ha avanzado que planteará este escenario y ha confiado en que el “president del Parlament cumplirá con su obligación institucional” y no le encomendará esa primera investidura. La ronda de consultas con los líderes arranca este martes y se prolongará también al miércoles, cuando será el turno de ERC, Junts y el PSC, las tres formaciones más votadas en los pasados comicios.

Illa se ha mantenido crítico con la posición mantenida por Junts, que podría buscar que acuda a la investidura a sabiendas de que todavía no tiene los apoyos amarrados. “Junts está en la tesis de acudir de nuevo a elecciones”, ha asegurado Illa durante la entrevista. Según el exministro de Sanidad, el partido que lidera Carles Puigdemont pretende acudir a las urnas “hasta que salga lo que ellos quieran” y ha defendido que ya ha hablado el pueblo de Catalunya en las pasadas elecciones, celebradas en mayo.

Los socialistas han tratado de acercarse en las últimas horas a los republicanos reabriendo el debate de la financiación autonómica. Esta es una exigencia de ERC y desde el PSOE y el PSC han asumido en las últimas horas la idea de crear una “financiación singular” para Catalunya. Tras la aprobación de la amnistía, este es el siguiente punto que va a marcar la legislatura, tanto a nivel estatal, como en la Generalitat.

“Quien tiene más competencias ha de tener también más medios”, ha defendido este lunes en rueda de prensa la portavoz del partido, Esther Peña, que ha recordado que, en cualquier caso, se trata de unos de los compromisos adquiridos con los republicanos para la investidura de Sánchez. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deslizó el jueves que Catalunya podría disponer de un “tratamiento especial” en el nuevo modelo de financiación. Es algo que podría parecerse a la “financiación singular” que exigen los republicanos.

Sin embargo, el acuerdo no está todavía en el horizonte. Por ello, Illa reclama más tiempo para poder convencer a ERC, como ha hecho el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona. Estas dos formaciones, junto con los comuns de Jéssica Albiach, alcanzarían la mayoría necesaria para conformar un Gobierno en Catalunya.

Al tratarse de una ley estatal como es la financiación autonómica, ERC aspira a que en la negociación no se implique únicamente el PSC, sino la dirección nacional del PSOE. Durante este fin de semana, dirigentes republicanos como Marta Rovira han criticado que el anuncio de esta posible reforma por parte del Gobierno central se haya conocido mediante una entrevista publicada en prensa y no en la mesa de negociación, que se espera que tome forma esta semana.

El PSOE afronta con esta negociación un posible conflicto interno debido a las reticencias de otros barones autonómicos de crear un sistema de financiación acorde a las exigencias de los partidos independentistas catalanes.

Pese al horizonte complejo que se dibuja para Illa y el PSC por la posición que mantiene Junts, el candidato socialista ha asegurado que su “olfato” le dice que “no habrá repetición electoral”. “Mi compromiso es hacer todo lo posible para evitar que la haya”, ha defendido. “Claro que tengo mis límites”, ha aclarado, “tengo flexibilidad pero no voy a actuar en contra de mi manera de entender las cosas”.

Respecto al asunto de la financiación autonómica y la exigencia de ERC de que sea la Generalitat quien cobre todos los impuestos, Illa ha defendido que le preocupa más “para qué se dirigen los recursos” y no “quién los gestiona”. “Más que quién cobra o el mecanismo, me preocupa más a qué se dedican los recursos”, ha enfatizado. “Lo que no puede ser es que se aporte el tercero o el cuarto y tras el ejercicio de solidaridad se quede en peor posición relativa”, ha señalado. “Todo el mundo entiende y defiende que hay que reformar el sistema de financiación autonómica”, ha añadido.