Illa responde a Aragonès: "Usted es una buena persona, pero su Govern no funciona"

El jefe de la oposición y líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha acusado este miércoles al Govern de Pere Aragonès de ser un Ejecutivo dividido, "incapaz de dar a Catalunya lo que necesita", con deficiencias en la gestión y poco futuro. Un diagnóstico muy duro en el contenido que Illa ha expuesto con guante de seda y manifestando en varios momentos el respeto personal tanto por el president como por sus consellers. "Usted es una buena persona, le respeto, pero eso no es suficiente," ha dicho, "su Govern no funciona y no hay horas en barco que puedan esconder eso", ha indicado en relación al viaje realizado por Aragonès y su vicepresident, Jordi Puigneró, a la isla de Cerdeña.

Para Illa, estas divisiones internas en el Govern hacen que Catalunya pierda oportunidades e impulso económico. "Ha quedado dañada de forma irreversible su credibilidad como Govern, en materia de diálogo con el Gobierno, pero también en materias como la ampliación del aeropuerto", ha apuntado. "Así es difícil tomarse su plan de gobierno en serio", ha dicho, tras culpar de la falta de inversiones en El Prat a la negativa del Govern a construir por encima del espacio natural de la Ricarda. Para el socialista, el fracaso de este proyecto aeroportuario es "un elemento definitorio de un mandato", por su afectación a la economía.

El jefe de la oposición se ha extendido al hablar de la política económica, para encender las alarmas sobre Catalunya. Illa ha exhibido los datos sobre la marcha de las sedes de empresas desde 2017, que ha cifrado en más de 4.000, además de dos cifras menos de crecimiento en Catalunya que en la media española. Por último, ha recordado que la Comunidad de Madrid superó el año pasado el PIB catalán. También en materia social Illa ha puesto un suspenso al Govern, con un 26,2% en riesgo de pobreza y 105.300 hogares sin ingresos.

En este sentido, Illa ha vuelto a extender la mano al Govern para hablar de los presupuestos de este año si la mayoría de la investidura, con ERC, Junts y la CUP, no es capaz de ponerse de acuerdo. "Por encima de nuestras conveniencias está la necesidad de Catalunya", ha dicho.

El socialista también ha cargado contra el objetivo independentista manifestando por Aragonès este martes, en su intervención inicial del debate de política general. "Usted ayer ofrecía más de lo mismo, reincidir esencialmente en el mismo esquema, con cambios menores y muy insuficientes", le ha respondido. Illa ha asegurado además que los objetivos en el campo nacional marcados por Aragonès están "muy lejos de lo que Catalunya necesita". "Culminar la independencia es un objetivo imposible, pero este no es su peor problema", ha asegurado, "sobre todo es que deja fuera a media Catalunya".

En contraposición con esta voluntad independentista, Illa ha colocado la necesidad del diálogo, que a su juicio es la fase previa a la negociación. Sobre esta cuestión, el socialista ha insistido en que en paralelo a la mesa entre gobiernos debe celebrarse en Catalunya una mesa de partidos, tal y como lo recoge el acuerdo para firmado por ERC y que Illa ha leído desde el atril. "Su partido se comprometió a una mesa de partidos. Le pido que lo cumpla", le ha exigido. Utilizando la metáfora de un torrente, Illa ha advertido de que el diálogo "encontrará su camino", por lo que es mejor "que vaya por el cauce institucional".

Pese a su discurso duro, Illa ha reconocido a Aragonès que no lo tienen fácil en la mesa de diálogo por la posición de sus socios de Junts, y también le ha concedido haber sido "firme". Por es ha llamado al resto de los partidos de la Cámara, a excepción de Vox, para que se sienten en una mesa de partidos. "Aquí señor Batet, se debe mover usted. ¿No ve que no tiene sentido que no nos reunimos? Su grupo también es una parte de Catalunya", ha dicho interpelando al líder de Junts, Albert Batet. "Y usted señor Carrizosa también. Y usted señor Fernández también", ha llamado a los líderes de Ciudadanos y PP.