Illa llama a reforzar las instituciones ante emergencias como la DANA: “Somos vulnerables”

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha llamado este miércoles a reforzar las instituciones y los servicios públicos para dar respuesta a emergencias como la DANA y ha avisado: “No olvidemos que somos vulnerables, que el riesgo cero no existe”. Illa ha subrayado que el Govern actuó con “prudencia y precaución máxima” y ha defendido que las alertas a los teléfonos móviles que se enviaron a los habitantes de 17 comarcas catalanas se activaron “debidamente”.

Solo dos días después de que la DANA diera sus últimos coletazos en Catalunya y generara varios problemas de movilidad que se pudieron solventar el mismo lunes, el president de la Generalitat ha comparecido en el Parlament para dar cuenta de su gestión y avanzar los próximos pasos del Ejecutivo, que pasan por mejorar los planes de protección civil y una revisión de las actividades en zonas inundables.

Catalunya obligará a los municipios a tener un plan de protección civil en dos años, actualizará su modelo de emergencias, revisará las actividades en zonas inundables y destinará ayudar a resarcir los daños económicos en las zonas más afectadas. Illa ha concretado que de los 521 municipios que deben tener plan de protección civil, hay 225 que ya disponen de uno vigente, otros 238 lo tienen caducado y 60 más no lo tienen.

“No olvidemos que somos vulnerables, que el riesgo cero no existe. Vivimos en sociedades acomodadas, pero no en sociedades de riesgo cero. hay vulnerabilidades y últimamente hemos tenido bastantes evidencias, como la pandemia, el volcán de la Palma y ahora la dana. No lo olvidemos, que a veces nos creemos superhombres y no, somos vulnerables”, ha subrayado Illa, informa EFE.

La oposición ha evitado ir al choque con el Govern de Salvador Illa por su gestión de la DANA, si bien sus socios de investidura, ERC y los Comuns, así como la CUP, le han pedido más ambición para hacer frente a la crisis climática. Los grupos han coincidido en agradecer al Govern cómo les ha mantenido informados durante este episodio de lluvias.

Junts y los partidos del ala izquierda del hemiciclo sí han censurado, por contra, la actuación de la Generalitat valenciana, algo que Illa ha evitado. Según el president, corresponde a los valencianos “pedir responsabilidades” al presidente Carlos Mazón por su gestión de la DANA.

La portavoz de Junts, Mònica Sales, ha pedido un pleno monográfico para abordar cómo actualizar las políticas de emergencia y prevención, así como una reunión de trabajo entre el Govern y los grupos para acordar cómo destinar ayuda a la Comunidad Valenciana de ahora en adelante. Ha alabado, asimismo, el sistema catalán de emergencias, que ha definido como de “referencia”.

Por parte de ERC, la portavoz Marta Vilalta ha defendido que es mejor enviar las alertas con antelación que hacerlo “tarde”, y ha pedido “instruir mejor a la ciudadanía” sobre qué debe hacerse cuando se reciben esos mensajes. Ha planteado, por otro lado, constituir una comisión de estudio para analizar cómo mitigar los efectos de la crisis climática.

El presidente del grupo popular, Alejandro Fernández, ha señalado como ámbito de mejora para futuros episodios similares la atención que ofrece el 112 y ha lamentado que la Agencia Catalana del Agua (ACA) tenga “obras pendientes” por acometer.

La presidenta del grupo de los Comuns, Jéssica Albiach, ha advertido a Illa de que a la crisis climática no se le puede hacer frente “ni con negacionismo ni con retardismo”: “Usted no ha usado ni una sola vez la palabra cambio climático”, le ha reprochado. Y por parte de la CUP, la diputada Laia Estrada ha reclamado “poner fin” a “la política desarrollista que el autonomismo ha perpetuado” y legislar siempre teniendo en cuenta la emergencia climática.