Junts, ERC y la CUP registrarán el 15 de marzo una propuesta en el Congreso por la amnistía

Partidos y entidades soberanistas han reivindicado este lunes en un acto conjunto la amnistía como mejor forma de poner fin a las múltiples causas judiciales abiertas contra independentistas, y han anunciado que el 15 de marzo registrarán una proposición de ley de amnistía en el Congreso de los Diputados.

Representantes de JxCat, ERC, la CUP, y de entidades soberanistas como Òmnium Cultural han presentado en un lugar tan significativo como es el recinto de la antigua cárcel Modelo de Barcelona, el texto de la proposición de ley, que empezará a ser reivindicada formalmente esta semana mediante una propuesta de resolución en el Parlament, informa EFE.

Pese al apoyo de las tres fuerzas independentistas, el Congreso no dará luz verde a la amnistía por las dudas sobre constitucionalidad y por el rechazo a la propuesta de grandes grupos como el PP y el PSOE. El Gobierno de coalición, en vez de la amnistía, estudia el indulto de los nueve presos del procés y la reforma del delito de sedición, unas soluciones que a criterio de los independentistas no son del todo idóneas al no comprender a todos los encausados por el referéndum.

El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, ha indicado que se ha generado "un clamor por la amnistía" y ha subrayado que esta es la única forma que permite poner fin de una vez por todas las causas judiciales abiertas a casi 3.000 personas. Según Mauri, objetivos como la amnistía o la autodeterminación de Catalunya "aglutinan a amplias mayorías" en la sociedad catalana, cercanas al 80% y ha subrayado el valor que tiene que el soberanismo se ponga de acuerdo en este tipo de iniciativas.

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha afirmado a través de un vídeo visualizado en el acto que la amnistía "corrige una injusticia" y ha explicado: "Aunque del Estado español no esperamos ni justicia ni democracia, no renunciaremos a transitar por los caminos democráticos haciendo política".

Desde ERC, su portavoz, Marta Vilalta ha denunciado "la represión" del Estado hacia el independentismo, que ha generado, ha dicho, que haya "una causa general" en la que están inmersos miles de catalanes, a muchos de los cuales "se aplica el derecho penal del enemigo". Por parte de la CUP, Natàlia Sànchez ha recordado que la cárcel Modelo es un espacio de memoria histórica en el que varias generaciones de catalanes sufrieron la represión, y ha recalcado que "si no hay delito, la autodeterminación es un derecho".

El expresidente Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC Marta Rovira y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel han dirigido unas breves palabras a los presentes mediante vídeos grabados desde Bélgica y Suiza en los que han coincidido en abogar por la amnistía.

La proposición de Ley de Amnistía que propondrá el soberanismo catalán en el Congreso se compone de una parte introductoria con la exposición de motivos que está distribuida en cinco títulos y otra parte ejecutiva en la que se indica que quedan amnistiados "todos los actos de intencionalidad política" desde 2013 vinculados "a la lucha democrática por la autodeterminación de Catalunya".

Esto incluye tanto las causas abiertas por el proceso consultivo del 9-N como del posterior referendo del 1-O de 2017, así como todas las causas abiertas a partir de entonces y hasta ahora. En el texto se especifica que la amnistía comprende las causas por rebelión y sedición, así como cualquier delito de orden público, y también delitos como los de prevaricación, falsedad, malversación o, desobediencia o revelación de secretos.

Sin embargo, en el texto no hay ninguna mención directa o indirecta a los policías que puedan estar imputados en causas relacionadas con el operativo policial del 1-O, pero por descarte con respecto al tipo de delitos que comprende la amnistía, se sobreentiende que no les afectaría, por lo que sus procedimientos judiciales se mantendrían abiertos. El articulado indica también que las personas beneficiarias de esta ley no podrán en el futuro ser interrogadas, investigadas o citadas a declarar, detenidas o procesadas por los hechos contemplados en el texto.