La mayoría de consellers de ERC y de la dirección del partido apuestan por una renovación general de la cúpula

La mayoría de consellers del Govern en funciones que son militantes de ERC apuestan por que el partido renueve sus liderazgos. En la propia dirección ejecutiva de Esquerra también hay más dirigentes que creen que es necesario cambiar la cúpula. Así, la idea de su secretaria general con funciones de presidenta, Marta Rovira, de dejar paso a nombres nuevos que comanden ERC, se impone por ahora tanto en el Palau de la Generalitat como en la sede de la calle Calabria.

Rovira, que reclama una renovación general en la dirección mediante una “transición tranquila” hacia el congreso del 30 de noviembre, quiere abandonar el cargo y cree que también debe hacerlo el expresidente Oriol Junqueras. Pero este estudia presentarse a la reelección, una apuesta que no es bien vista, al menos, por la mayoría de ERC en el Govern y en la ejecutiva.

El manifiesto 'Reactivem ERC', que firman ya cerca de 500 militantes del partido, apuesta por una “renovación general de la cúpula dirigente”. El texto lo firman la vicepresidenta del Govern en funciones, Laura Vilagrà; el viceconseller Sergi Sabrià; y los consellers Roger Torrent, Ester Capella, Natàlia Garriga, David Mascort, Meritxell Serret y Manel Balcells. Se ha añadido más tarde Tània Verge, que es militante de ERC desde la campaña de las elecciones catalanas.

Según una información conjunta de la agencia ACN y Rac1, el manifiesto no lo firmará –si no hay ningún giro de guión– el conseller Joan Ignasi Elena, muy cercano a Junqueras. Y de momento tampoco lo han hecho Natàlia Mas ni Anna Simó. A su vez, Carles Campuzano, Gemma Ubasart y Quim Nadal no podrían firmar el manifiesto puesto que no son militantes de ERC.

Así pues, la mayoría en Palau es partidaria, como Rovira, de que ERC renueve los liderazgos de su cúpula en el congreso del 30 de noviembre. Y, tal y como han podido comprobar ACN y Rac1, tras hablar con una decena de fuentes, esta tesis también la suscribe la mayoría de miembros de la dirección ejecutiva del partido, con sede en Calabria.

Algunos de ellos también firmaron el manifiesto, como la portavoz parlamentaria y adjunta a la secretaría general, Marta Vilalta; la portavoz y vicepresidenta primera de la Mesa del Parlament, Raquel Sans; la senadora Sara Bailac; el alcalde Dionís Guiteras; la diputada y cabeza de lista por Girona el 12-M, Laia Cañigueral; las concejalas Adriana Delgado y Marta Vilaret; y otros dirigentes de la dirección como Jordi Roig, Eloi Hernández, Alba Camps, Marta Molina (una de las investigadas por terrorismo por la causa de Tsunami), Jordi Castellana, Pau Presas, Ester Alberich, o Mariona Homs.

La mayoría de partidarios de esa “renovación general” también se impone a la dirección permanente. Y aunque no todos los miembros del órgano más reducido han firmado el texto, el propio presidente en funciones, Pere Aragonès; el presidente del grupo parlamentario, Josep Maria Jové o la propia Rovira –tal y como ya ha expresado en público– también apuestan por una renovación de liderazgos.

El entorno de Junqueras encuentra “lógico” que la mayoría de miembros de ERC en el Govern y en la ejecutiva del partido sean más cercanos a la tesis de Rovira que a la del expresidente republicano. Junqueras argumenta que él no pudo escoger los nombres de los consellers –porque era una potestad de Aragonès–. Defiende, al mismo tiempo, que tampoco pudo elegir los nombres que quisiera para formar parte de la ejecutiva y que, por tanto, es normal que su entorno de confianza esté en minoría. Así, los junqueristas creen que quizás Rovira tiene mayoría en la estructura de la organización, pero que el expresidente puede imponerse entre las bases.

Junqueras y los dirigentes del partido que se ubican a su alrededor critican tanto el contenido del manifiesto como la forma en que se ha elaborado. Fuentes consultadas por el ACN y Rac1 constatan que los propios impulsores del manifiesto reclamaban, en el Consejo Nacional del sábado, que el debate sobre el congreso del 30 de noviembre y los liderazgos del partido se vehiculara desde las bases. Y consideran que el manifiesto lo han configurado cargos con peso en el partido, en vez de consultar el parecer de la militancia.

Un exdirigente que también se ha mostrado crítico con el manifiesto ha sido el exlíder de Madrid Joan Tardà: “Lamento no haber sido suficientemente merecedor de formar parte de los 300 firmantes a los que se les pasó a firmar el manifiesto en el que se reivindica la izquierda nacional y la renovación por el solo hecho de creer que ambos objetivos no exigen necesariamente tirar a Junqueras a la papelera”, ha escrito en la red. El actual portavoz en Madrid, Gabriel Rufián, ha compartido el mensaje de Tardà. La actual portavoz adjunta en Madrid, Teresa Jordà, es una de las firmantes del manifiesto, así como la diputada en el Congreso Pilar Vallugera.