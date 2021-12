'Paraulògic’, el juego de palabras que atrapa cada día a más de 100.000 catalanes

El ‘Paraulògic’ es un juego, en catalán, de crear palabras mediante la combinación de letras, similar al Apalabrados o al clásico Scrabble, que se ha vuelto muy popular en las últimas semanas en Catalunya. Se puede acceder a él a través de cualquier dispositivo electrónico y es gratuito.

Las normas son muy sencillas: cada día los creadores del pasatiempo -coordinado por Jordi Palou y programado por Pere Orga- proponen siete letras, cada una de ellas se encuentra dentro de un hexágono de forma que el conjunto crea una imagen que recuerda al panel de una colmena de abejas. Los jugadores tienen que intentar crear todas las palabras posibles con esas siete letras, la única letra que tiene que aparecer de manera obligatoria es la del centro que aparece en color rojo.

Además, las palabras han de tener un mínimo de tres letras, que se pueden repetir, y los vocablos tienen que aparecer en el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC) para ser aceptados. En la página web, también se indica que cuando aparece el mensaje de palabra incorrecta "no quiere decir que la palabra sea incorrecta", sino que "simplemente, esa palabra no se ajusta a las reglas del juego". De este modo, no se admiten verbos conjugados, palabras en plural ni nombres propios.

Desde RodaMots, la plataforma sin ánimo de lucro que también lleva a cabo la iniciativa ‘Cada dia un mot’ [Cada día una palabra], aseguran que desde que el juego se puso en marcha en el mes de noviembre, el número de jugadores no ha dejado de aumentar y que, en los últimos días, han estado jugando "más de 100.000 personas" diarias. El pasado 23 de diciembre la página colapsó, tras la emisión de un reportaje sobre el juego en la televisión autonómica catalana. No obstante, el récord de usuarios únicos ha sido 141.000, que se alcanzó el 27 de diciembre, según ha asegurado el programador Pere Orga en una entrevista en El món a RAC1. En ese mismo programa, Orga admitió que no se esperaban que el 'Paraulògic' tuviese "ese éxito".

El reparto de puntos

Cada palabra tiene asignada una puntuación: las palabras de tres letras suman un punto; las de cuatro, dos puntos. Los términos de cinco letras o más dan tantos puntos como letras tengan. Asimismo, siempre hay al menos una palabra que incluye todos los caracteres (un "tuti") y que proporciona 10 puntos extra. Cuantas más palabras descubra el usuario y más puntos consiga, mayor será su nivel, que se puede ver en la parte inferior de la pantalla donde van apareciendo unas estrellas azules y también diferentes animales.

Las soluciones se publican en la misma página al día siguiente. RodaMots ha indicado que para su diseño se han inspirado en el Spelling Bee del periódico norteamericano New York Times. La popularidad que ha alcanzado el juego ha hecho que muchos usuarios compartan sus progresos o pidan ayuda a través de las redes sociales, sobre todo en Twitter. Entre ellos, el escritor Màrius Serra, que el pasado viernes compartía que había conseguido descubrir 115 de las 118 posibles, un nivel inalcanzable para la mayoría de jugadores.

Ai-ai, aimia Farrow, la migdiada ha estat productiva, però no arribo a les medalles.



Avui ho deixo en 115 i diploma olímpic o se'm farà l'hora de sopar.



Deixeu de burxar-vos el nas i foteu petons amb llengua!



Bon Nadal a tuti! Català a l'atac! https://t.co/Y9uZFhL4Px pic.twitter.com/q23kLbvRZI — Màrius Serra (@mariusserra) 24 de diciembre de 2021

La mayoría de jugadores no tiene un porcentaje de acierto tan alto. Así pues, algunos de ellos, como Miquel y Carla, aseguran que suelen descubrir más o menos la mitad de las palabras. "El otro día solo me quedaron 9 para tenerlas todas, pero eso no suele pasar", aclara Carla. Elisa, en cambio, adivina entre cuarenta y sesenta palabras diarias y Joan Manel afirma que su máximo está en unas cincuenta.

La página web en la que se encuentra el 'Paraulògic' permite entrar y salir a lo largo del día tantas veces como quieras sin perder las palabras acertadas y, al día siguiente, cuando miras las respuestas también te indica cuáles te faltaban y cuáles habías encontrado.

Tiempo de juego

Asimismo, la sencillez de sus normas y la facilidad de poder jugar desde cualquier lugar con un móvil con conexión a Internet ha hecho que muchos jugadores aprovechen los momentos libres y las pausas de estudio o del trabajo para echar un vistazo al juego. Joan Manel dice que él mira "las letras que han salido por la mañana" mientras desayuna y que también hace "las palabras más sencillas", después durante el día "voy haciendo las demás", añade. Estos días es fácil ver en el metro o en alguna terraza a usuarios con la mirada fija en el teléfono buscando palabras.

Los jugadores dedican una media de 10 minutos y 20 segundos a este pasatiempo y juegan en "tres o cuatro sesiones diarias". También ha habido usuarios que han querido ir más allá del juego y, en consecuencia, han surgido cuentas paralelas que comentan y bromean sobre todas aquellas palabras que no se aceptan:

La plataforma RodaMots, que envía desde el 1999 una palabra o expresión catalana a sus suscriptores mediante un boletín (iniciativa 'Cada dia un mot'), ha servido para promocionar el uso de la lengua catalana que está en retroceso desde hace años, en especial, entre los más jóvenes. La mayoría de los jugadores creen que el 'Paraulògic' es también una buena iniciativa para promover el catalán, aunque algunos son escépticos. "Hace falta ver si el juego se mantendrá en el tiempo o si es una cosa del momento y también cuál es el entorno en el que se juega, porque yo soy del Empordà y aquí habitualmente solo se habla catalán", explica Miquel, quien añade que ha habido profesores que han utilizado el juego en sus clases y cree que "eso puede hacer que llegue a más adolescentes".

El Institut Català de Salut también ha recomendado este entretenimiento para aquellas personas que estén en cuarentena por Covid-19: