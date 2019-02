La diputada de ERC Jenn Díaz relata en el Parlament que sufrió violencia machista

"Hola me llamo Jenn Díaz y hace 10 años viví violencia machista física y psicológica". Con estas palabras ha explicado la escritora y diputada de ERC su experiencia personal de haber sufrido la violencia machista. Un testimonio muy meditado con el que ha roto el silencio para hacer aflorar el maltrato contra las mujeres.

"Les dones estem cansades, enfadades, fartes. Però tenim una arma: el testimoni. Una arma que ens fa més fortes. La història també l’explicarem nosaltres. El testimoni és la nostra arma, acabaré amb el meu propi #Cuéntalo, per trencar tant silenci"



Díaz ha explicado a Nació Digital que finalmente se decidió a hacer público su caso hace una semana, con motivo de un debate parlamentario sobre la violencia machista. El objetivo de su intervención es hacer explícito que no hay un perfil concreto de mujer que puede sufrir experiencias de este tipo, sino que afecta a cualquier mujer, y ofrecer "herramientas" a para que pueda identificarse lo que es la violencia machista.

"Una cosa tenemos clara: la violencia machista no tiene clase, no tiene ideología, no tiene oficio, no tiene perfil, no tiene nacionalidad, no tiene estatus, no tiene lengua", ha asegurado la escritora desde el atril. "Y las mujeres estamos cansadas, enfadadas y hartas. Pero tenemos un arma: alzar la voz y tener una propia. La historia la contaremos nosotras", ha añadido ante la mirada de sus compañeros diputados.

Según lo explicado a Nació Digital, la hoy diputada sufrió violencia física y psicológico durante dos años, cuando tenía 17, por parte de su pareja, con la que convivía. Hubo dos episodios de maltrato físico, pero si Díaz se decidió a dejar la casa y la ciudad en la que vivía fue por el maltrato psicológico continuado. Pero la violencia continuó después de la ruptura sentimental, cuando él continuó acosándola, por lo que la escritora acabó denunciándolo.

Durante su intervención de este jueves en el Parlament, la diputada de ERC ha comenzado haciendo una recopilación de situaciones de machismo, desde algunos cotidianos como la comercialización de productos rosas para mujeres, hasta casos de violencia física y sexual aparecidos recientemente en la prensa. Además ha recordado la campaña #Cuéntalo, iniciada por la periodista Cristina Fallarás en Twitter en abril del año pasado, que llevó a miles de mujeres a explicar en la red social agresiones sexuales sufridas.

Como Fallarás, Jenn Díaz ha hecho de esta forma su propio el #Cuéntalo parlamentario. "Hola me llamo Jenn Díaz y hace 10 años viví violencia machista física y psicológica", ha comenzado con la voz rota, advirtiendo a continuación: "Pero no lo cuento aquí, en sede parlamentaria, como víctima, sino como superviviente". La mayoría de los grupos políticos se han puesto en ese momento de pié y han aplaudido la valentía de su compañera.