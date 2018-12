Felipe González: "Si el 6 y 7 de septiembre hubiera sucedido en los años 30 nos hubiera costado mil muertos"

Una ruptura de la Constitución como la que habría sucedido en el Parlament de Catalunya los días 6 y 7 de septiembre de 2017 pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. Así lo ha considerado este lunes el expresidente del Gobierno, Felipe González, que ha asegurado que, de haber ocurrido en los años 30 de pasado siglo, "nos hubiera costado mil muertos". Según ha indicado, "apelar a la democracia para romper las reglas de la democracia no es democrático".

González y el redactor de la Constitución Española y exdiputado Miquel Roca han conversado este lunes en Barcelona en un acto para conmemorar el 40 aniversario de la Carta Magna. Moderados por la periodista Mònica Terribas, dos de las figuras más influyentes en el arranque de la etapa democrática han compartido su visión sobre la actualidad invitados por la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera.

Ambos expolíticos han destacado el texto pactado en el 1978 como un hito en el constitucionalismo español, del que han destacado que ha tenido una historia desagradable porque España nunca ha sabido reformar sus textos constitucionales. "Esta Constitución es lo menos malo que nos ha pasado desde 1812, cuando intentamos la primera", ha asegurado González. Pese a considerarla un éxito, tanto el expresidente como Roca se han mostrado abiertos a reformarla, aunque a la hora de describir los cambios han enumerado una escueta lista de temas que va poco más allá del Senado.

Roca, por su parte, se ha mostrado partidario de "rehacer el pacto constitucional" antes de tocar el texto. A su parecer, la crisis constitucional iniciada en Catalunya solo puede resolverse desde el diálogo y aceptando que los cambios que se producen siempre son mínimos, "casi protocolarios", ha dicho. "¿Cómo se negocia si te dicen que ya no estamos hablando de Estatut, si solo se está pidiendo un referéndum? ¿Se puede dialogar si se dice por parte de la Generalitat que no tienen interés en negociar un marco estatutario?", se ha preguntado González.

En opinión de quien fuera durante décadas el dirigente del PSOE, el crecimiento de la ultraderecha es un fenómeno global y, por lo tanto, España experimentó este domingo con la entrada de la ultraderecha en el Parlamento andaluz el "fin de una anomalía". Ahora bien, González sí ha culpado del crecimiento de Vox a la situación de Catalunya, asegurando que "cuando se rompe el perímetro constitucional por un lado se fomenta que se rompa por el otro".

"Me preocupa que hayamos perdido la capacidad de diálogo y que alimentemos monstruos que creíamos superados", ha asegurado, contra lo que ha recetado "reformismo, y ni liquidación ni inmovilismo". Tanto a su juicio como en el de Roca, la Constitución debe ser "habilitante", permitiendo abrir espacios políticos de convivencia y reformas.

Eso no significa que en una reforma de la Ley Fundamental quepa cualquier cosa. Según han coincidido ambos ponentes, hay "muy pocas posibilidades" de una reforma constitucional que permita la autodeterminación de Catalunya. "Hay algunos que dicen que la crisis territorial se resuelve con autodeterminación. Yo creo que no, y haré campaña en contra, porque no quiero introducir el germen de la destrucción en una Constitución en la que participe", ha asegurado González. "No podemos generar frustración, no tenemos soluciones fáciles", ha apostillado Roca.