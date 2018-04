La Fiscalía tilda de "intolerables" las concentraciones de los CDR frente a sus sedes

Los Comités de Defensa de la República (CDR) han convocado protestas este lunes, Diada de Sant Jordi, frente a las sedes de las fiscalías catalanas en solidaridad con el concejal de cultura de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona por su citación judicial como imputado. Las concentraciones han tenido poco seguimiento y una reacción contundente de la Fiscalía General del Estado. El ministerio público ha mostrado su "más enérgico rechazo a los intolerables actos que pretenden condicionar el ejercicio profesional" de los fiscales.

"Ningún intento de presión impedirá que los Fiscales sigan ejerciendo su función en defensa del ordenamiento jurídico", ha añadido la Fiscalía en una comunicado. El motivo de la protesta de este lunes es la nueva citación judicial de Pesarrodona, denunciado por desobediencia el 1-O tras ser golpeado y empujado por la Guardia Civil el día de la votación.

Según la versión de Pesarrodona, los agentes de la Guardia Civil se dirigieron a él como "el famosillo" el 1-O por la foto que devino viral el 20 de septiembre, cuando el concejal, payaso de profesión, se situó al lado de un agente del Instituto Armado para protestar contra los registros de esa jornada ordenados por el juez de instrucción 13 de Barcelona. La foto de Pesarrodona con la nariz de payaso se hizo viral, y los CDR han llamado a acudir con ella a la protesta de este lunes.

Avui a les fiscalies. Per @Pesacapsada. Per totes. #PelsNostresNassos

Per la #LlibertatDExpressió! #NoodiemConstruïm República! Fem democràcia dsd els carrers. Són nostres! pic.twitter.com/YYhkzIZyoQ