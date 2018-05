Torra aboga ante los empresarios por que independentistas y no independentistas "trabajen juntos"

Primer encuentro del president de la Generalitat, Quim Torra, con el empresariado catalán. Torra ha inaugurado este jueves las XXXIV jornadas del Cercle d'Economia, el influyente lobby empresarial y académico que anualmente reúne a políticos y directivos de primer nivel en Sitges. El president se ha reafirmado en su llamada al diálogo bilateral con el Gobierno para debatir "todas las propuestas", cogiendo así el guante a la iniciativa del Cercle para elevar el Estatut al rango de norma constitucional.

"Es urgente que la política vuelva a la política. ¿No creen que es el momento que independentistas y no independentistas trabajemos juntos? ¿Juntos no somos más fuertes?", ha aseverado Torra ante los empresarios. El president ha recordado, no obstante, que sigue teniendo la independencia como objetivo: "Defiendo lo que voté en el referéndum del 1-O".

Asimismo, se ha mostrado escéptico sobre la vuelta de la "estabilidad" debido a la existencia de "presos políticos". "Veo a Jordi Cuixart y me veo a mí. Oriol Junqueras [vicepresident y conseller de Economía cesado] hoy tendría que estar aquí", ha abundado junto al presidente del Cercle y de la inmobiliaria Colonial, Juan José Bruguera.

Ante la inminente victoria de Pedro Sánchez en la moción de censura, Torra ha tendido la mano al Gobierno central para un diálogo bilateral entre Govern y Estado "sin imposiciones" por ningún lado. "Para debatir tenemos que ser dos. Ayuden a abrir el diálogo", ha solicitado a los empresarios.

"La moción de censura puede forzar un cambio de Gobierno, pero el mayor conflicto es Catalunya. La moción puede ser superada o no por el Gobierno, pero el conflicto en Catalunya, en cualquier escenario de futuro, seguirá", ha valorado Bruguera. Torra ha situado las bases de este diálogo en el "mandato democrático" surgido del 1-O y de las elecciones del 21-D, que no es otro que una "nueva relación" entre España y Catalunya.

Esta nueva relación, para Torra, es "la constitución de Catalunya en un Estado independiente en forma de república". Ha reafirmado que su labora al frente de la Generalitat es hacer "efectivo este mandato", aunque ha admitido que hay una "parte importante" de Catalunya que no comparte la secesión. En este sentido, ha subrayado que es el momento de abrir "un gran debate nacional" con "todas las propuestas" sobre la mesa, para que "independentistas y no independentistas" trabajen para la construcción de "el mejor país".