Dimite un candidato de Junts por sus insultos xenófobos a través de Twitter

El presidente de Reagrupament y número 65 de la lista de Junts en Barcelona para el 14-F, Josep Sort, ha presentado su dimisión tras la polémica suscitada por sus tuits machistas y xenófobos publicados en el pasado. En sus mensajes, que Sort ya ha borrado, el ahora excandidato tildaba a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de "puta histérica española". También publicó una imagen de la fallecida actriz Rosa Maria Sardà, apenas tres meses después de su deceso, en la que prometió que harían "limpieza de españoles".

"Dimito de todos los cargos y responsabilidades orgánicas y otros", ha asegurado Sort después de que, según aseguraron fuentes de Junts a la ACN, la formación le hubiera pedido que se fuera de la lista. Con todo, Sort no pliega sin más; lo hace denunciando que toda la polémica forma parte de una "guerra sucia".

"Soy consciente de que he puesto fácil la guerra sucia que alguien anunció que pasaría en estas elecciones. Y que ya existe. Culpa mía, sabiendo como sé cómo son nuestros enemigos", ha proseguido Sort en un tuit de este lunes por la mañana. "Siempre he sido independentista y de izquierdas. Me toca, pues, asumir responsabilidades, rápido", ha afirmado. Sort (Barcelona, 1964) es politólogo e historiador y ejerce de profesor en el departamento de ciencia política de la Universitat de Barcelona.

Los ataques de Sort, que ha eliminado su cuenta de Twitter, se dirigían hacia cualquier persona que no fuese independentista. Periodistas catalanes como Enric Juliana o Lídia Heredia y políticos como Miquel Iceta también fueron insultados por el candidato nacionalista, que se refería a los españoles de manera despectiva con el calificativo de "nyordos" y proponía encerrarlos en los Centros de Internamiento de Extranjeros. La propia agrupación independentista que preside, Reagrupament, se ha desmarcado de sus mensajes esta mañana a través de Twitter.