Iglesias compara a Puigdemont con los exiliados republicanos durante el franquismo

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, comparó el pasado domingo la situación del expresidente del Govern, Carles Puigdemont, con la de los exiliados republicanos durante la dictadura franquista. En una entrevista en el programa 'Salvados' de la Sexta, subrayó que no "comparte en ningún caso" sus objetivos, pero que si Puigdemont está en Bruselas es porque "llevó a un extremo erróneo" sus ideales políticos. Preguntado por si cree que es equiparable a la fuga del rey emérito, Iglesias lo negó. "La consideración moral es completamente diferente", defendió.

El vicepresidente segundo también se mostró a favor de los indultos de los presos independentistas e insistió en la importancia de resolver el conflicto catalán "políticamente". Iglesias apuntó que las actuaciones de Puigdemont "no son indiferentes al derecho", y que le han llevado a "arruinar su vida". Sin embargo, cree que sí es comparable su situación a la de las personas que se tuvieron que exiliar durante la dictadura de Franco. "No quiere decir que comparta lo que hizo, ni tampoco la forma en que lo hizo", explicó. Iglesias recordó que un Gobierno con mayoría en el Parlamento "no dispone de legitimidad" para proclamar la independencia en Catalunya- "Ni defiendo, ni justifico, ni comparto sus ideas", insistió.

En cuanto a los indultos de los políticos independentistas presos, Iglesias considera que deberían estar "libres" y poder representar a la ciudadanía "que les ha votado". De hecho, el líder Podemos recordó que se indultó a Alfonso Armada, "autor intelectual de un golpe de estado de los de verdad". Así, Iglesias ha defendido que ni "Junqueras, ni Puigdemont" son más "peligrosos" que "Armada o Tejero" y señaló que el Gobierno debe velar "por el interés del estado".

Por ello, cree que la solución del conflicto en Catalunya debe ser "política". Según el vicepresidente segundo, uno de los factores que han amplificado el conflicto ha sido "la agresividad" de la derecha, que considera que "España son ellos", y que ha convertido el "problema" en un "callejón sin salida".