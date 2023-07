El líder del PP catalán ofrece hacer presidente de la Generalitat a Illa si el PSOE garantiza la investidura de Feijóo

El líder del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, ha propuesto este miércoles la posibilidad de hacer presidente de la Generalitat al primer secretario del PSC, Salvador Illa, si el PSOE garantiza la investidura del líder de los populares y candidato al Congreso, Alberto Núñez Feijóo.

En la sesión de control al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en el pleno del Parlament, se ha dirigido a Illa para trasladarle que, tras los resultados de las elecciones generales, tienen la oportunidad “para acabar con el proceso, ahora que recibe menos apoyo electoral que nunca, y ello pasaría por quitarles la influencia en Madrid en vez de darles la llave, y por mandarles aquí a la oposición”. El PP dispone de solo tres diputados en la cámara catalana, con lo que sus votos y los del PSC no serían suficientes para tirar adelante una moción de censura.

Según Fernández, restar influencia de los independentistas en Madrid debería conllevar que los socialistas apoyaran la investidura de Feijóo, mientras que en Catalunya -opina- deberían “ser capaces de construir una alternativa no nacionalista” probablemente liderada por Illa, ha dicho.

“Si se cree que ERC y Junts le van a regalar la presidencia de la Generalitat no ha entendido nada. Ya ganó las autonómicas y ha vuelto a obtener un gran resultado ahora, pero mucho temo que preferirá siendo rehén de Pedro Sánchez para que le use de moneda de cambio con los nacionalistas para mantenerse él en el poder”, ha sostenido. Fernández también ha asegurado que “teme que el constitucionalismo catalán perderá una gran oportunidad de lograr un gobierno en Catalunya no nacionalista”.