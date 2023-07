Ayuso avisa a Feijóo sobre los pactos con Sánchez: “Siempre he dicho que con el desastre no se puede pactar”

Isabel Díaz Ayuso ha roto su silencio. Tras dos días de manifestaciones ambiguas sobre los resultados de las elecciones del 23J, la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño ha comparecido en rueda de prensa para avisar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, contra sus intenciones de pactar con el PSOE una investidura que le lleve a la Moncloa. Ayuso ha negado que los socialistas sean “un partido de Estado”, como afirmó este martes Feijóo, y ha apuntado que la estrategia debe ser la del PP de Madrid. “Siempre he manifestado que con el desastre no se puede pactar”, ha dicho Ayuso tras la junta Ejecutiva regional que ha presidido para analizar los resultados electorales. La dirigente regional ha diferenciado, no obstante, a Pedro Sánchez del PSOE, y ha respaldado que Feijóo pueda buscar apoyos entre los socialistas.

De esta forma, la presidenta regional se abona a la tesis de Vox de buscar apoyos dentro del PSOE y romper el grupo socialista. “La única batalla que se pierde es la que no se da”, ha defendido. “Entiendo que el presidente está en su legítimo derecho y así está en todos los reglamentos. Nada le impide buscar alternativas al proyecto de destrucción de España que se avecina en manos de Pedro Sánchez”, ha insistido la dirigente regional. Y ha concluido: “Creo que no todo el mundo dentro del PSOE hoy está a la altura”, mientras ha matizado que hay socialistas que sí lo están y que es momento de que “alcen la voz”.

Obviando su propia historia sobre como llegó a presidir la Comunidad de Madrid, Ayuso también ha alertado de un “pacto de perdedores”, en referencia al PSOE, con “delincuentes” y se ha quejado de que el Sánchez querrá presidir la Mesa del Congreso a pesar de que el PP ha sido el partido más votado. “Los perdedores quieren echarnos de las instituciones”, ha afirmado. “Zapatero y Sánchez buscan que el PP no gobierne nunca al precio que sea”, ha insistido. De esta forma, la líder autonómica ha hecho una enmienda a la totalidad a la forma en la que ella misma llegó ella a la presidencia regional cuando perdió las elecciones frente al candidato socialista Ángel Gabilondo, pacto con Ciudadanos y Vox su investidura y se hizo con el control de la Mesa de la Asamblea de Madrid.

La presidenta madrileña también ha marcado el camino de lo que debe ser la estrategia del PP a partir de ahora, poniendo como ejemplo su postura desde el PP de Madrid de confrontación contra Sánchez. “Feijóo tiene el mandato de las urnas, tiene la fuerza de gobierno de 12 comunidades autónomas, decenas de diputaciones provinciales, la inmensa mayoría de grandes ciudades de España y la mayoría absoluta en el Senado, que servirá para intentar frenar cualquier modificación del estatuto de Cataluña y País Vasco”, ha afirmado Ayuso.

La dirigente regional ha agradecido las palabras de la exlíder del PP de Madrid Esperanza Aguirre, que aseguró este martes que Ayuso es la idónea para liderar la formación a nivel nacional, a la vez que ha cerrado filas con Feijóo, pese a discrepar de su estrategia de “No puede ser que el jueves estuviéramos en un mitin aplaudiendo t dando nuestro apoyo y el martes le tiremos por un puente, nosotros no somos así, no somos podemitas, somos un partido de principios”, ha afirmado. Y ha añadido: “La persona que el jueves era idónea para presidir España, lo sigue siendo (...) Es una cuestión de lealtad a España, respeto a las instituciones y la voluntad de los españoles en las urnas”.