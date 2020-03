Los presupuestos catalanes superan el penúltimo trámite a la espera de un pleno sin fecha por el coronavirus

Los esperados presupuestos de la Generalitat para 2020 han superado su penúltimo trámite parlamentario, pero su aprobación definitiva podría hacerse esperar por la crisis del coronavirus. La Comisión de Economía del Parlament ha aprobado este jueves el dictamen de la ley, lo que da luz verde para que el proyecto económico pase al debate a la totalidad. Sin embargo, no es seguro que el pleno que debía celebrarse el próximo miércoles 18 de marzo vaya a poder reunirse.

El debate en la comisión de este jueves ya ha estado marcado por los efectos de las medidas de prevención sobre la pandemia del Covid 19. Por ello, el orden del día ha sido más breve de lo habitual y las intervenciones de los diputados no han podido esquivar referirse a la situación sanitaria, y en cómo esta afectaría a las cuentas.

Con diferentes niveles de beligerancia, grupos de la oposición como Ciudadanos, el PSC o la CUP han considerado que, dada la crisis sanitaria, el Govern debería rehacer o directamente retirar las cuentas. Una opción que las formaciones que apoyan los presupuestos, JxCat, ERC y Catalunya en Comú, han descartado. Para Ciudadanos, el principal grupo de la oposición, estas cuentas han "perdido el sentido" porque a su parecer la crisis generará un antes y un después en la situación económica catalana.

En cambio desde el Govern subrayan la necesidad de tener unas cuentas mejores para prevenir el colapso sanitario o para fomentar la economía. Según han defendido los grupos del Gobierno y también los 'comuns', la crisi del coronavirus genera una mayor necesidad de aprobar unos límites de gasto que puedan dar una respuesta adecuada a la situación de las instalaciones y personal sanitario en las próximas semanas.

Esta urgencia, sin embargo, podría no ser suficiente para que el pleno se mantuviera fijado la próxima semana. El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado a la Mesa para el próximo viernes con el objetivo de estudiar posibles medidas para evitar la propagación del virus en la Cámara catalana. Será entonces cuando se tome el pulso a la opinión de los grupos sobre mantener, o no, la actividad parlamentaria. Con todo, tras la orden dada este jueves por el Govern para cerrar escuelas y prácticamente cualquier actividad social, es difícil que el Parlament no siga sus pasos.

Impugnación ante el CGE

El coronavirus no es lo único que podría retrasar los presupuestos. Pasada la votación de este jueves en comisión y antes de que la ley llegue definitivamente al pleno, aún cabría la opción de que los grupos impugnaran las cuentas ante la Comisión de Garantías Estatutarias (CGE). De hacerlo, este organismo de control tiene un mes para emitir su informe, lo que retrasaría los trámites prácticamente un mes, hasta los plenos del 20 y 21 de abril.

Tanto Ciudadanos como el PP están estudiando esta opción, por considerar que algunas de las partidas elaboradas por la Vicepresidència podrían no ajustarse a la Constitución, según dicen. En la comisión de este jueves, sin embargo, ninguno de los dos partidos ha confirmado sin finalmente llevarán la ley ante el CGE. Por parte de Ciudadanos las críticas se han centrado en el cambio de formato de la comisión, que ha llegado a acusar de estar "manipuladas" por haberse restringido los tiempos de intervención.