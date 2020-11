Primer mensaje de Trapero tras retomar el mando de los Mossos: "Todo el mundo pudo hacerlo mejor, el primero yo"

El major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha vuelto este viernes a coger las riendas del cuerpo de la policía catalana después de tres años apartado del cuerpo, cesado en aplicación del artículo 155. Trapero ha tomado posesión de su cargo en una reunión con los comisarios y el conseller Miquel Sàmper y, posteriormente, en una rueda de prensa en la que el jefe policial ha prometido enfocarse en "mejorar el trabajo", sacar al cuerpo del "foco mediático" y mejorar la colaboración con el resto de policías, que a su parecer quedó erosionado en 2017. "En aquellas fechas todo el mundo pudo hacerlo mejor, el primero yo", ha zanjado.

Las relaciones de los Mossos con otras policías e instituciones y, también, con el conjunto de la sociedad es una cuestión que preocupa a Trapero. En este sentido el major ha anunciado que este mismo viernes ya se ha puesto en contacto con los máximos responsables de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, para trasladarles su disposición a la máxima colaboración y a reunirse si hiciera falta. "Tengo que decir que he encontrado la mejor de las respuestas por su parte", ha asegurado el máximo jefe policial.

Trapero ha entonado el 'mea culpa' respecto a lo ocurrido durante los momentos más álgidos del procés, cuando Trapero considera que "no explicó cómo debía" al resto de responsables policiales cuál era "el papel de los Mossos". "Mi defensa del cuerpo no se entendió bien", ha asegurado el major, que ha asegurado haber aprovechado los últimos tres años apartado del cuerpo para hacer un proceso de "crecimiento personal". "Creo que este crecimiento como persona me puede ayudar a hacerlo mejor como profesional", ha apuntado.

Con todo, el jefe policial ha reconocido que durante estos tres años le han dolido algunas cosas que se han dicho de él. "No sobre el juicio, sobre el que no tengo nada que decir, pero sí algunos tratamientos mediáticos", ha expresado Trapero, que sin embargo ha considerado que eso es "parte del pasado" y ha pedido mirar hacia adelante.

El major ha agradecido también la tarea de los tres mandos que le han precedido en la dirección operativa del cuerpo, Ferran López, Miquel Esquius y Eduard Sallent. "Creo que el cuerpo les está eternamente agradecidos, porque han sido momentos de una gran dificultad y han tenido este saber hacer que ha permitido ir retornando a la normalidad institucional y la confianza que algunas instituciones y quizás una parte de la sociedad nos había perdido", ha expresado Trapero, en un mensaje que el conseller Sàmper también ha apuntado en su turno.

Trapero también ha tenido palabras para las víctimas del atentado de Cambrils y la Rambla, uno de los casos ocurridos bajo su mando, que le granjeó mejor fama por su gestión y que estos días se juzga en la Audiencia Nacional. "Las víctimas siempre nos tendrán a su lado, sin fecha de caducidad", ha expresado, tras lo que ha querido reconocer el trabajo de los Mossos en prevención de atentados y en la lucha contra el terrorismo.

Otro de los ámbitos sobre los que el major ha mostrado su preocupación es el de la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales. "Hay personas que lo están pasando muy mal, que se están quedando sin trabajo o que no pueden darle de comer a sus familias, y esto debe ser una prioridad para el cuerpo de policía en la medida que podamos ser útiles", ha asegurado Trapero.

Por su parte, el conseller de Interior Miquel Sàmper ha asegurado que el relevo producido este viernes en la cúpula policial "no es destitución, sino restitución". El responsable político de la policía ha asegurado que la llegada de Trapero abre "una nueva época en la que la policía ha de hacer de policía" y en la que los Mossos deben "tejer complicidades con juzgados, Fiscalía o los ayuntamientos, pero también con la ciudadanía, para generar un clima de confianza". Sàmper además ha felicitado a los 17.000 efectivos del cuerpo por la tarea "que han hecho y hará de forma modélica".