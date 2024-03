Puigdemont arremete contra ERC: “Un país no avanza con un gobierno que sale rendido de casa”

Carles Puigdemont ha vuelto a apelar a la unidad independentista y sin citar a ERC pero en un mensaje evidente a los republicanos ha reclamado un Govern que sea combativo. “Un país no avanza con un gobierno que sale rendido de casa”, ha señalado en un acto en Perpiñan.

“Se puede salir rendido de casa, por no tener ideas ni proyecto, por no tener que incomodar más de la cuenta o por no hacer valer los intereses de los catalanes por encima de los intereses de partido que gobierna en España, pero todo ello conduce a la misma rendición”, ha subrayado. Y ha añadido que hay que estar preparado para la etapa que viene y que ha calificado de “histórica” tras el “letargo, el paréntesis, la represión y la rendición”.

De nuevo en una declaración sin preguntas, el candidato de Junts ha presentado el llamado 'Acord de Vernet', una alianza entre siete formaciones independentistas para concurrir juntas a las elecciones. Además de Junts están Joventut Republicana, Alternativa verda, Reagrupament, Acció per la república, Estat Català, Moviment d’Esquerres de Catalunya (Mescat) y Demòcrates.

El expresident se ha felicitado de poder contar con una “suma de partidos y grupos que se añaden a la apelación para construir un proyecto que gobierne, que mire de cara al Estado y lidere sin dejar ninguna carpeta de lado”. Puigdemont ha insistido en la idea de que hay que acabar el trabajo pendiente y ha reclamado en su intervención que estas formaciones no se pongan límites ni tampoco tengan complejos.

Para el expresident, el único camino para asegurar el futuro de Catalunya sigue siendo la independencia: “Solo nos ofrecen resignación y conformidad, como si fuera imposible revertirlo. Ha quedado claro a lo largo de los años que lo único que puede garantizar nuestro bienestar es la independencia”.