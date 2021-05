La portavoz del Govern pide a ERC y Junts que lleguen a un acuerdo: "Aún hay tiempo"

Meritxell Budó, la consellera portavoz del Govern, es una de las representantes de Junts que más ha insistido en la apuesta por el acuerdo entre su partido y ERC. Este martes ha vuelto a incidir en esta postura, en plena ruptura de las negociaciones entre las dos principales fuerzas independentistas, cuando ha llamado a ambas direcciones a entenderse para formar un nuevo Ejecutivo conjunto.

"Quedan pocos días, pero quedan", ha asegurado Budó desde el atril del Govern, "todavía hay recorrido para facilitar un acuerdo de Govern, confío en los equipos negociadores". La portavoz ha reclamado además a los partidos evitar introducir "ruido mediático" en las conversaciones, por lo que ha declinado valorar el paso por ERC de exigir la investidura de Pere Aragonès antes de seguir negociando el pacto de gobierno con Junts.

Tampoco ha querido valorar Budó la posibilidad de una repetición electoral, pues según ha indicado todavía no están en ese escenario. "El plazo legal para llegar a un acuerdo de gobierno finaliza el 26 de mayo", ha recordado. "Aún hay recorrido y corresponde a los partidos negociadores explicar cuál es la situación".

La portavoz del Govern ha asegurado además que este tema no ha surgido durante la reunión del Consejo Ejecutivo de este martes. "El Govern está aislado de las negociaciones que corresponden al ámbito de las formaciones políticas", ha explicado, razón por la que no ha habido debate sobre la cuestión durante la reunión de los consellers. Según ha indicado, el Govern está centrado en gestionar el final del estado de alarma y ha asegurado que lo hará hasta que haya una investidura y se nombre un nuevo ejecutivo.

"El Govern no dimitirá", ha asegurado Budó en tono contundente, para a continuación negar que el equipo de gobierno en Catalunya esté en parálisis. Debido a la inhabilitación de Torra, ha explicado la consellera, el Govern está en funciones desde el pasado 28 de septiembre. "El Govern que tiene las funciones limitadas porque estamos en funciones y, como tal, no hemos podido realizar tarea legislativa", ha indicado. Sin embargo, en su opinión eso no los paraliza. "No hemos podido hacer una nueva ley de presupuestos, ahora bien, ¿hemos podido hacer una prórroga presupuestaria para disponer de recursos? Sí", ha zanjado.