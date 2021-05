La presidenta de la ANC considera que los indultos desarman al independentismo

El independentismo ha reaccionado con diferencias internas a la posibilidad de que el Gobierno aplique indultos parciales a los políticos condenados por la causa del procés. Aunque ninguno de los presos ha reclamado la medida de gracia, algunos sectores se han mostrado más favorables y el propio Pere Aragonès aseguró esta semana que "no se opondrían" a la medida si servía para "aligerar el dolor". En cambio, otras corrientes soberanistas se han mostrado enérgicamente en contra. Dentro de esta posición se sitúa la ANC, que por boca de su presidenta Elisenda Paluzie ha opinado que los indultos servirían para debilitar al conjunto del movimiento independentista.

"Los indultos si llegan no serán un éxito. De hecho, serían una decisión política inteligente del Gobierno español contra el independentismo. No sólo porque quedan fuera los exiliados y los 3.000 represaliados sino porque políticamente nos desarman e internacionalmente son nefastos", ha escrito Paluzie desde su cuenta de Twitter.

La líder de la organización secesionista razona su posición considerando que una medida que pudiera sacar a los presos de la cárcel "muestra el Estado como benevolente, y puede tener el efecto perverso de retrasar las causas en Estrasburgo, un tribunal sobrepasado de recursos y que debe priorizar", ha dicho. "Si ya son libres, la causa no es tan urgente", ha remachado.

Paluzie ha ido más allá y ha mostrado también distancia respecto a la ley de amnistía que impulsan los independentistas en el Congreso. "La ley de amnistía para sí sola tampoco resolvería nada", ha indicado. A su juicio, "si no va acompañada de un referéndum de autodeterminación acordado que resuelva el conflicto político, una ley de amnistía, que igualmente no se hará, pondría el contador a cero, sí, pero no impediría condenar de nuevo cualquier dirigente o activista que volviera a intentarlo".

La presidenta de la ANC se opone con este argumentario tanto a las medidas como a una ley que enmiende la sentencia del Tribunal Supremo porque a su juicio estos pasos no solo no acercarían la autodeterminación, sino que serían perjudiciales al bloque soberanista. "El Estado español, con una cara más cínica, la del PSOE y el "gesto" de los indultos, o más descarnada, la de la judicatura de las altas magistraturas y de la derecha española, tiene un mismo objetivo: acabar con el movimiento independentista , para que los vencimos el 1 de octubre", ha añadido.

Otro líder independentista que se ha posicionado sobre los indultos es Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, que ha rechazado las medidas de gracia por no ir "a la raíz del conflicto" pero, en su caso, sí ha asegurado que pueden ser una solución para paliar el "dolor" de algunos de los presos. Con todo, Cuixart se ha mostrado escéptico sobre la posibilidad de que los indultos lleguen a buen puerto, pues a su juicio el Tribunal Supremo se opondrá a ellos y los hará imposibles.