En el primer concierto con 5.000 personas y sin distancias: "Es brutal. Como un 'remember' de la vida de antes"

Como un viaje al pasado precovid. O la promesa de un futuro cercano de música en vivo y festivales. Con protocolos estrictos, tests de antígenos y mascarillas, sí, pero de pie, sin distancias, a grito pelado y en comunión con la multitud. Eso fue lo que ocurrió este sábado por la noche en Barcelona. El primer concierto masivo celebrado en España desde hace más de un año. Sin precedentes en Europa. 5.000 personas juntas, revueltas y espoleadas por la banda Love of Lesbian. “Bienvenidos a uno de los conciertos más emocionantes de nuestras vidas”, saludó el cantante Santi Balmes. Empezó a sonar Bajo el volcán y de pronto todo pareció como antes.

Durante casi dos horas, el Palau Sant Jordi fue el escenario de un acontecimiento insólito desde que empezó la pandemia y se apagaron los directos, autorizados en el mejor de los casos con el público sentado y aforos muy reducidos. Los miles de asistentes al directo de Love of Lesbian pudieron bailar desatados todo el repertorio, desde Nadie por las calles hasta Planeador, sabiendo que lo hacían con el permiso de las autoridades sanitarias catalanas de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona, la supervisión de los científicos del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona y la organización de los principales festivales y salas de conciertos de la capital catalana, desde el Primavera Sound al Cruïlla o el Vida.

"Esto es brutal. Es como un remember de la vida de antes. Y es emocionante ver que nadie se quita la mascarilla", expresaba Pablo Palacio, uno de los asistentes, mientras apuraba una cerveza antes de volver a entrar al concierto. En la terraza de una de las zonas de bar –sí, también se podía consumir, aunque no en la pista–, el balance provisional era compartido. "La gente está alucinada bailando desde la primera canción. Se notaba que había ganas de un concierto así. Lo firmo para los próximos meses", añadían María Antonia y Jordi, dos fans del grupo llegados desde Terrassa.

Tests de antígenos, ventilación y mascarillas

Tras la imagen de aparente liberación, el concierto fue en realidad una prueba piloto, la segunda parte del ensayo clínico que se hizo en diciembre en la Sala Apolo. Aquel experimento fue polémico, cuestionado por algunos epidemiólogos por basarse en unos tests de antígenos cuya efectividad estaba entonces más cuestionada, pero concluyó sin ningún contagio entre el medio millar de asistentes. En esta ocasión, el evento fue comercial –no iban voluntarios, sino que los asistentes pagaban entrada–, pero estuvo sujeto a varias medidas preventivas. La primera y más importante, una prueba de antígenos a la que se tuvieron que someter los 5.000 asistentes el sábado por la mañana, y que sirvió para cribar a seis contagiados. El resto, todos con su resultado negativo asociado a la entrada, pudiron acceder al recinto a partir de las 17.00 distribuidos en tres sectores cada uno con capacidad para 1.800 personas, zona de restauración y baño.

La medida más más visible fue el uso mascarilla FFP2, recibida al entrar en la puerta, pero hubo varias más. El abundante gel, la previa desinfección del recinto, la regeneración del aire –los impulsores aseguran que se logró una ventilación parecida al exterior– o el rápido desalojo del recinto fueron algunas de ellas.

“El mundo cultural a veces ha sido demasiado competitivo, pero ahora nos hemos unido para hacer fuerza. No nos queda otra que asumir esta responsabilidad y ponerla al servicio del sector”, expresaba estos días Daniel Poveda, director del festival Vida y uno de los portavoces del evento. Artistas, promotores y propietarios de salas de conciertos tienen depositadas no pocas esperanzas en este evento, aunque puede que no tantas como en la vacuna, para demostrar a las autoridades sanitarias que la cultura con ese nivel de aglomeraciones puede ser segura. Este era, de hecho, el nombre del concierto: Festivals per la Cultura Segura. Pero esto último habrá que constatarlo en los próximos días, si se detecta que el acto se ha convertido en un foco masivo de contagios o no. Para comprobarlo, los científicos del Trias i Pujol compararán la incidencia de positivos entre los asistentes –los que entregaron voluntariamente sus datos al Servei Català de la Salut– con los de la población general.

A lo largo del concierto, el público no dio tregua y cantó al unísono todos los temas que propuso la banda, emocionada desde el minuto uno, aunque la mayor ovación fue por una dedicatoria a sanitarios e investigadores. "Solo esperamos que cuando alguien hable en el futuro de este concierto, podáis decir con una sonrisa que estuvisteis ahí", cerró el acto Balmes. Y acabó con una confesión: todos los músicos llevaban una semana aislados de sus familias por miedo a dar positivo y perderse uno de los directos más impactantes de su trayectoria.