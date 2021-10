Puigdemont rechaza el indulto anticipado y pide a ERC que no negocie sobre él con el Gobierno

El expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha pedido a ERC que su situación personal "no forme parte de ninguna agenda de la llamada mesa de diálogo acordada por ERC y el Gobierno español ni de ninguna conversación bilateral". "No buscamos ningún indulto anticipado, no es solución al conflicto", ha agregado en un artículo de opinión publicado este jueves en El Punt Avui. Después de cuatro años instalado en Bélgica, Puigdemont pide respeto para su estrategia y se reafirma en la convicción de que la solución al conflicto político pasa por la amnistía.

En el artículo, Puigdemont dice que ha sido en los últimos años "muy respetuoso" con las estrategias de defensa que se han seguido desde el interior de Catalunya. Y pide el mismo respeto hacia los que no han sido juzgados. "Pido que nadie hable por nosotros, que no interfieran en nuestra estrategia buscando atajos que no queremos. Cuatro años de exilio nos han reafirmado en la idea de que la solución al conflicto entre Catalunya y España es política y es colectiva; que no hay salidas personales ni soluciones a medida de nadie", añade.

Un respeto que también pide al Govern "por si ha tenido o tiene la tentación de incluir esta salida personal en las conversaciones que mantiene con el gobierno español". Y es que, según Puigdemont, los políticos que optaron por salir de España no buscan "ningún indulto anticipado" ni creen que esta opción aporte ninguna solución al conflicto.

"Ciertamente, volver como personas libres, tal como éramos cuando emprendimos el camino del exilio, es una idea que me acompaña cada día cuando me levanto y cuando me voy a dormir. Pero desde entonces hemos asumido la defensa de una institución atacada con violencia por los poderes del estado. y yo no tengo el derecho de abandona-la para obtener a cambio una supuesta normalización de mi vida y vivir en un estado que no ha normalizado su democracia ", afirma.

El expresidente dice que puede asumir perfectamente desde el Bélgica una responsabilidad en un "verdadero proceso de negociación política" con el Estado español "sin condiciones previas y con toda la ambición que se le debe suponer". Y que para ello no es necesario que previamente le arreglen nada.