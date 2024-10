Puigdemont vuelve a la presidencia de Junts con el aval del 90% de la militancia: “Pasemos a la ofensiva”

“Dejemos de resistir y pasemos a la ofensiva, porque hay un país esperando”. Con esta frase ha iniciado Carles Puigdemont su nuevo mandato como presidente de Junts, un cargo que recupera tras dos años apartado formalmente del partido.

El expresident ha aprovechado la renovación de la ejecutiva que su partido está llevando a cabo en su tercer congreso para presentarse liderando una dirección que comandará Jordi Turull, como secretario general, cargo en el que ya se ha desempeñado desde 2022. El 90,18% de la militancia ha avalado la candidatura, que era la única lista que se había presentado.

El retorno de Puigdemont a la presidencia de Junts contradice la promesa que hizo en campaña, cuando aseguró que abandonaría la política si no conseguía la presidencia de la Generalitat. “Yo no puedo hacer política activa, si no tengo la responsabilidad de la presidencia”, aseguró en los micrófonos de Rac1.

Aquella promesa se ha desvanecido, pero el líder de Junts trae otra nueva, como es sacar al independentismo de “los cuarteles de invierno”, según ha dicho, para entrar una fase de combate por la independencia.

Puigdemont ha asegurado que el congreso que Junts ha celebrado en Calella ha dado como resultado un partido más “abierto”, al que ha comparado con la coalición de Junts pel Sí, que incorporaba formaciones de izquierdas.

El nuevo presidente de Junts ha elogiado también que el partido haya mantenido la opción de la unilateralitad en su ponencia política, aunque este mismo documento asume también la negociación con el Estado e incluso rechazó explícitamente romper el pacto con el PSOE en el Congreso. Con todo, Puigdemont ha asegurado que no están “casados con nadie en Madrid”.

Además de Puigdemont y Turull, la nueva dirección estará formada por cuatro vicepresidencias, la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, el líder la formación Demòcrates, que se acaba de integrar en Junts, Antoni Castellà, el portavoz de la formación, Josep Rius y la portavoz del grupo parlamentario en el Parlament, Mònica Sales. Además la ejecutiva constará de 25 vocales. Entre estos estará Judith Toronjo como secretaria de organización y Teresa Pallarès en finanzas. Pilar Calvo será además la presidenta del Consell Nacional.

En el partido no esconden que la nueva ejecutiva es un equipo diseñado a la medida de Carles Puigdemont. El expresident ha decidido ahora oficializar su vuelta al voltante de Junts, aunque en la práctica Puigdemont tomó las riendas en verano de 2023 para negociar el apoyo de sus diputados a la investidura de Pedro Sánchez.