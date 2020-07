Las salidas de Barcelona registran las retenciones habituales de cada viernes pese a la petición del Govern no acudir a segundas residencias

Las salidas de Barcelona presentan las colas de cochas y la circulación intensa habitual de cada viernes pese a las recomendaciones del Govern y del Ayuntamiento de no acudir a segundas residencias y no moverse de casa si no es imprescindible.

El Servicio Catalán de Tránsit (SCT) ha registrado en la tarde de este viernes las retenciones habituales en puntos de la AP-7 tanto en sentido norte como sur a su paso por la Roca del Vallès, Gelida, Subirats o Mollet del Vallès, así como en las rondas de Barcelona, tanto la Litoral como la de Dalt.

También hay retenciones en carreteras como la C-17 o la C-58. Fuentes del SCT han indicado que las retenciones son de igual intensidad y que no son mayores que las que se registran un viernes sin las restricciones solicitadas por el Govern.

La Generalitat de Catalunya ha pedido a casi tres millones de vecinos de Barcelona y otros 12 municipios de su área metropolitana no salir de casa salvo para lo imprescindible y que no acudan a sus segundas residencias debido al incremento de la transmisión comunitaria del coronavirus.

Pese a la insistencia en pedir limitar la movilidad, el Govern ha admitido que no podrá imponer sanciones en caso de desplazamientos a segundas residencias. "Los Mossos harán controles pero no obligarán a nadie a dar la vuelta y regresar a casa", ha reconocido el conseller de Interior, Miquel Buch.