Trias avala un pacto entre Junts y el PSC en la Diputación de Barcelona pese al acuerdo que le hizo perder la alcaldía

Xavier Trias, concejal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, ha reiterado su “indignación” con lo sucedido el pasado sábado en la sesión de investidura, cuando un acuerdo 'in extremis' entre el PSC, comuns y el PP le arrebató la alcaldía. Aun así, asegura que sigue viendo con buenos ojos el posible pacto entre el PSC y Junts en la Diputación de Barcelona ya que tiene “un gran respeto” por Núria Marín, a quien ha definido como “una persona de palabra”.

Trias, en una entrevista en TV3, ha asegurad que aunque esté “enfadado e indignado, no significa que nosotros [Junts] en la vida no seamos inteligentes. No podemos estar fuera del mundo y debemos estar con la capacidad de poder gobernar y echar a andar las cosas”.

En lo relativo a su futuro, ha asegurado que su decisión de irse es “firme”. Pero antes quiere “poner orden” en el grupo municipal, porque se constituyó, según dice, un equipo “para gobernar”. Trias considera que se ha ganado la jubilación y espera gozar de un verano “fantástico”. Todo ello, en contra de lo que le ha pedido Ernest Maragall (ERC), con quien llegó a un acuerdo para gobernar Barcelona. El republicano le ha pedido que se lo repiense porque “tiene mucho a representar” ante el movimiento que les arrebató la alcaldía.

Pero Trias parece dedicido: de hecho, ha apuntado que en pocos días se irá de viaje, descartando así que tenga previsto tener ningún papel en la Diputación ni en las listas de Junts para el 23-J, aunque sí que ha asegurado estar dispuesto a hacer campaña.

Sobre lo sucedido el sábado, Trias ha apuntado que este es un sistema electoral “democrático”, aunque en casos como este “Se demuestra que permite un tipo de negociaciones extrañas que no son buenas para la democracia”. El de Junts habría apostado por “una segunda vuelta”.