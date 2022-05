Villarejo, sobre la operación Cataluña: “Yo adelanto 30.000, si me trae el impreso [de las cuentas de los Pujol] eso es mortal”

El ex número dos de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior, Francisco Martínez, planificó con el excomisario Villarejo la difusión de noticias falsas de corrupción que afectaban a líderes independentistas en las semanas anteriores a las elecciones catalanas de 2012, según consta en nuevas grabaciones que ha difundido el diario El País. Martínez, en aquel momento jefe de gabinete de Fernández Díaz y poco después nombrado secretario de Estado de Seguridad, habló con Villarejo el 14 de noviembre de 2012, dos semanas antes de las elecciones autonómicas en Catalunya.

Aguirre pidió a Villarejo que su asociación dejara morir el caso de su fuga en la Gran Vía de Madrid

El comisario informó a Martínez de que se había reunido con Javier de la Rosa, empresario cercano a Jordi Pujol y condenado por corrupción décadas atrás y le había pedido información comprometedora. De la Rosa le informó sobre movimientos de la familia Pujol en Suiza: “Yo me fui para allá con Jordi hijo y le presenté a Thierry Lombard y abrieron la cuenta delante mío”, le aseguró. El empresario pidió a Villarejo dinero a cambio de suministrarle documentación que sustentara esa y otras acusaciones.

El policía informó de esa petición a sus superiores, que no terminaron de autorizar el pago, y tres días después de la conversación con De la Rosa se reunió con Martínez. Le indicó que el empresario le había hablado de una fundación en la que Pujol tenía “unos 150 millones de euros” y que un banquero le podía conseguir “los impresos del estado de cuentas y todo de esa fundación” a cambio de unos 30.000 euros. “Yo le adelanto los 30.000 si me trae el impreso y me lo manda mañana. O sea, creo que vale la pena, porque eso es mortal”, le dijo Villarejo al hombre de confianza de Fernández Díaz.

Villarejo también le propuso que un dispositivo policial estuviera preparado para grabar a la familia Pujol si acudía al banco a cambiar los datos de la entidad: “Inmediatamente van a ir corriendo el padre o el hijo para cambiar la fundación, porque claro, eso se cambia en 24 horas y, una vez que entren o salgan, se les filma ese día, y están muertos”. Ese viaje al banco suizo no se llegó a producir.

La Operación Catalunya fue desvelada en 2014 por elDiario.es, cuando este medio publicó que una unidad secreta de la Policía rastreaba información comprometedora de políticos independentistas. La integraban agentes de Asuntos Internos y de otra Unidad, actuando fuera de sus competencias y sin control judicial.

Los papeles de Bárcenas

La secretaria general del PP entre 2008 y 2018, María Dolores de Cospedal, también aparece en los audios publicados por El País. En una conversación que mantuvo con el comisario en 2013, aseguró que “sería mejor” poder “parar” la publicación en los medios de comunicación de la “libretita” de Luis Bárcenas.

En el diálogo, que grabó el comisario Villarejo el 20 de enero de 2013, la entonces secretaria general del PP —partido que en ese momento estaba en el Gobierno— intenta conocer quién figura en la documentación de Bárcenas como receptor de sobresueldos, averiguar quién lo está filtrando e intentar frenar su publicación. Las grabaciones estaban en la vivienda del comisario y fueron requisadas por orden judicial dentro de la Operación Tándem.

Cospedal pregunta a Villarejo si cree que van a publicar la “libretita” y afirma que “[Eduardo] Inda se lo va contando a quien lo quiere oír”. A lo que el comisario responde: “Pero a mí la famosa libretita que él dice que tal, él lo que me ha dicho es que tiene fotocopia de algunas hojas que el otro le ha enseñado, que no se las ha llegado a dar el abogado. O sea, que lo de la libretita no la tiene físicamente, ¿eh? Ni siquiera Inda, creo, por lo que me ha dicho. ¿Que va por ahí contando cosas? Es que es un bocazas”. Ambos coinciden en que lo mejor es que Villarejo intente anticiparse a lo que pueda ocurrir: “En la medida de lo posible intoxicarlos un poquito, anticiparme al tema”