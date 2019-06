Antonio Román se mantiene optimista para renovar el bastón de mando de Guadalajara

El alcalde en funciones de Guadalajara, Antonio Román, se mantiene optimista de cara a renovar el bastón de mando la próxima legislatura pues ha asegurado no tener "desencuentro" alguno con Ciudadanos. Y es que ha precisado que la formación naranja ha querido abordar primero la negociación de pactos a nivel global en toda España.

"Yo era partidario de negociar primero las cosas de comer de todos los días, lo que interesa a los ciudadanos" ha dicho Román, tras manifestar que, a su modo de ver, hubiera sido mejor. Ha matizado que cuando se tienen que poner de acuerdo dos partes, las condiciones no las pone solo uno.

En todo caso Román ha dicho que cuando faltan 72 horas escasas para la constitución de la Corporación nueva, de momento no ha habido ningún encuentro formal con la formación naranja sino tan solo encuentros informales.

Dicho esto, ha explicado que Ciudadanos no tiene aún el respaldo de Madrid para poder negociar con él, como candidato. De ahí que se haya mostrado confiado en que dicho respaldo se produzca lo antes posible.

De igual modo, ha señalado que, por lo que sabe, Ciudadanos tampoco ha tenido encuentro alguno con el PSOE. "No es que estén más cerca de unos de que otros", ha precisado optimista, cuestionando que pueda inaugurar el Maratón de Cuentos de la capital este viernes si en ese momento se estuviera en pleno proceso negociador.

Y es que, tal y como pasó en la pasada legislatura y ha precisado el actual alcalde en funciones, "está difícil", y "la prioridad está en sacar un programa de Gobierno". "Si hay que negociar este viernes tarde, como hace cuatro años, habrá que establecer prioridades", ha concluido.

Ruiz (Cs) no vinculará la negociación de la Alcaldía de Guadalajara a la retirada del acta de senador de Román

Alejandro Ruiz FOTO: Ciudadanos

Por su parte, el secretario de Organización de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Alejandro Ruiz, ha reiterado que el mantener una Alcaldía con la responsabilidad de ser senador como pretende el actual alcalde en funciones de Guadalajara, Antonio Román, "no parece una opción muy ética" pero ha recordado, tal y como adelanto a eldiarioclm.es que su formación no lo extrapola a las negociaciones para el Ayuntamiento de Guadalajara.

Así lo ha afirmado Ruiz, que es todavía portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital alcarreña, después de que días atrás retase a Román a dejar el Senado si quería sentarse a negociar la Alcaldía de la capital y de que este le respondiera estar dispuesto a ello pero una vez que dicha negociación estuviese cerrada.

"No es nada ético el estar queriendo agarrarse a dos cosas a la vez", ha dicho Ruiz a los medios de comunicación tras finalizar el último pleno de la actual Corporación, preguntando a Román si su postura no es más un interés personal o patrimonial. "Lo que hace Román es completamente lícito pero no lo consideramos completamente ético porque al final implica una indefinición ante los ciudadanos", ha subrayado, reclamándole una "apuesta seria" porque "seguir manteniendo esto parece que es más una válvula de escape o una posibilidad de tener un plan B que un interés real".

Ha asegurado que en el caso de Guadalajara capital todavía no se han producido encuentros pero ha querido aclarar que en las reuniones que ha habido a nivel regional no han hablado "ni de cromos, ni de sillones ni de sillas" sino del programa porque "Ciudadanos no está en eso en ninguna comunidad autónoma".

Pero si ha avanzado que en el ámbito regional las negociaciones se "están cerrando" y "van bien, están siendo cordiales", ha dicho, esperando a que "en breve se llegue a buen puerto" y se pueda concretar más en algunos aspectos. En cualquier caso, ha subrayado que "hoy por hoy, todas las opciones están abiertas" tanto para cerrar acuerdos con el PP como con el PSOE. "Ahora la pelota está en su tejado".

No quiere arriesgarse a decir cuando se puede cerrar el proceso negociador en el caso concreto de Guadalajara, ha recordado que en la pasada legislatura el acuerdo se cerró apenas unas horas antes y ha insistido en que "en política unas horas son un mundo".