Ciudadanos niega el inicio de negociaciones para formar gobierno en Albacete, Guadalajara y Ciudad Real

Los resultados de las elecciones generales ya apuntaban a que Ciudadanos podría ser comodín para la formación de muchos gobiernos en comunidades autónomas, ciudades y localidades. Algo que en los pasados comicios del 26 de mayo se ha confirmado en algunos municipios como Albacete, Guadalajara y Ciudad Real.

El secretario territorial de Ciudadanos y portavoz en funciones del Grupo Municipal del partido en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alejandro Ruiz, explica en qué punto se encuentran las negociaciones y cómo afronta la formación naranja esta legislatura.

Tras las elecciones autonómicas,¿han mantenido reuniones a nivel regional con otras formaciones?

A nivel regional se han mantenido dos reuniones por parte de nuestro Comité regional, conformado por Carmen Picazo y por mi y coordinado con el Comité nacional. Esas reuniones han sido cordiales, de exposición de programa y de necesidades de Ciudadanos. Las reuniones han sido tanto con representantes del Partido Popular como con representantes del Partido Socialista a nivel regional.

¿Cómo valora estos primeros encuentros?

La sensaciones son positivas, en cuanto a que todos los partidos tenemos ganas de colaborar y de participar y de sacar gobiernos adelante, luego ya dependerá de cómo prioricen las necesidades de Ciudadanos y ahora tendremos que recibir el feedback de esa primera reunión, y eso es algo interno de los partidos.

Han sido reuniones de trabajo en un clima de absoluta colaboración y confianza, tanto con el PP como con el PSOE. Hemos expuestos cuáles eran nuestras prioridades de cara a esta legislatura y también hemos expuesto las prioridades nacionales, y hay una principal que es la de llegar a acuerdos con el PP aunque eso no significa una exclusiva con el PP.

El PP ha hecho una campaña contra Ciudadanos donde creo que han equivocado el tiro. Ciudadanos no era rival ni enemigo ni pretendemos serlo. Desde el PP eligieron que el blanco de sus criticas era Ciudadanos y no el equipo de Gobierno. Y por parte del PSOE, evidenciar que Ciudadanos no está con las políticas de Sánchez y el PSOE de Castilla-La Mancha tendrá que ver si renuncia a sus políticas.

Ciudadanos entrará por primera vez en las Cortes regionales. ¿Se ha producido alguna reunión para la Mesa de las Cortes?

No ha habido ninguna reunión, ni estamos todavía en esas cuestiones. Ahora la prioridad es pedir políticas no es pedir mesa. Si se llega a algún tipo de acuerdo, si que podríamos entrar en una fase dos con este tipo de cuestiones que son más de logística interna pero ahora mismo no estamos en eso.

Antonio Román ha dicho que aceptaría dejar el Senado para gobernar Guadalajara tras el órdago que le ha lanzado. ¿Qué le parece?

No fue un órdago a Antonio Román, lo que no me parecía serio es que quisiera ser alcalde de una ciudad cuando no tenemos claro si su prioridad es ser alcalde o senador. Yo lo único que le dije es que nos aclarara si quería ser senador o alcalde, y si lo que quiere es ser alcalde no entendemos para que se presenta a senador. Él lo entendió como que si deja de ser senador sería alcalde y tampoco es así. Lo único que Antonio Román adapta el mensaje como el quiere pero no era la intención del mensaje ni el motivo del mensaje ni por supuesto la finalidad del mensaje.

La finalidad es que uno tiene que tener claro, y nos tiene que dejar claro a los ciudadanos cuál es su apuesta de vida: el Senado o si su apuesta de vida es la Alcaldía. Es lo único que le pregunté para empezar a hablar.

¿Ha habido algún encuentro con otras formaciones en Guadalajara?

Ni la hay, ni tenemos interlocutor válido en el Ayuntamiento de Guadalajara. Ahora mismo la interlocución es regional y nacional y no hemos entrado a valorar capitales de provincia ni se han producido reuniones. He leído unas declaraciones de Antonio Román en las que decía que se habían producido reuniones. Es mentira, lo que se han tomado es un café en el polígono, vamos a ver si dejamos de mentir a la gente.

Lo que quiero dejar claro es que ni ha habido ni va a ver reuniones a nivel de capitales de provincia ni en otras localidades hasta que no se tengan decisiones a nivel nacional y regional. Esto es una escalera, si estamos subiendo el primer peldaño, será necesario subirlo para llegar al tercero. Llamarle reunión a un café en el polígono me parece un poco presuntuoso.

¿Tampoco se ha producido reuniones n otras ciudades como Albacete o Ciudad Real?

Que se hayan tomado un café de cortesía, que se hayan llamado por teléfono para felicitarse por los resultados, cuestiones de mera cortesía profesional no lo descarto. En ningún caso reuniones ni mucho menos acuerdos formales, ni los ha habido ni las va a haber.

¿Tiene localizadas las localidades en las que el papel de Ciudadanos va a ser clave a la hora de formar gobierno?

Estamos hablando de más de 30 en Castilla-La Mancha, lo único que cuanto menor es el municipio más particular es, es decir, habrá localidades donde el PP, PSOE y Ciudadanos vayamos de la mano. Y hay ciudades donde el PP y el PSOE van a apoyar al candidato de Ciudadanos y viceversa. Depende mucho la personalidad del candidato más que de las políticas que lleve, porque en pequeños pueblos las grandes políticas se diluyen.

¿Qué percepción tiene Ciudadanos en Castilla-La Mancha después de las elecciones?

La sensación es de un partido en crecimiento, de un partido que se consolida y de un partido que va a ser alternativa de gobierno en muchas localidades. Hemos casi triplicado el número de concejales y hemos cuadriplicado el número de mayorías absolutas en las localidades de Castilla-La Mancha desde 2015. Hemos sacado cuatro diputados nacionales y cuatro regionales.

Nuestra prioridad es que se empiecen a aplicar políticas de Ciudadanos en ciudades y en los pueblos de Castilla-La Mancha. Nuestra prioridad es el fomento del empleo, es la ayuda a la clase media, creemos que es la que más ha sufrido, y nuestra prioridad es poder empezar a aplicar medidas políticas para esta clase media y trabajadora de Castilla-La Mancha.