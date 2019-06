Ciudadanos reta a Antonio Román a dejar el acta de senador si quiere negociar la Alcaldía de Guadalajara

El secretario territorial de Ciudadanos y portavoz en funciones del Grupo Municipal del partido en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alejandro Ruiz, ha retado a al alcalde en funciones de la ciudad, Antonio Román, a que si quiere sentarse a hablar y negociar la Alcaldía para seguir en el cargo "renuncie" al acta de senador.

"Se lo estoy pidiendo ahora mismo", ha dicho Ruiz en una rueda de prensa en la que ha manifestado que en su opinión lo que quiere Román es ser senador e irse a Madrid porque "no está cómodo si no tiene mayorías absolutas", aunque tras reconocer que el "gran problema" del PP es que "no tiene a nadie más" y por eso ha tenido que volver a presentarse él.

"Si realmente tiene y quiere un compromiso con los guadalajareños y sentarse a hablar de la Alcaldía de Guadalajara en su persona, que renuncie al acta de senador", ha insistido por dos veces el aún portavoz municipal y secretario territorial de Ciudadanos, uno de los dos interlocutores en las negociaciones para posibles pactos junto con Carmen Picazo.

Y aunque ha precisado a preguntas de los periodistas que "si ponen eso en las negociaciones van a salir corriendo", no se ha retractado sino que ha señalado que esto pasa también con algunos cargos del PSOE como es el caso de Rafael Esteban, que "va de diputado a las Cortes y a Marchamalo de alcalde", ha dicho tras preguntarse si así se pueden hacer las cosas bien.

"Tenemos que empezar a exigir a nuestros políticos una dedicación a una Administración", ha indicado el dirigente de Ciudadanos, aunque ha precisado que en el caso de Esteban no necesita el voto de Cs y Román sí.

Encuentros "a nivel regional" con el PP y el PSOE

En su comparecencia, Ruiz no ha avanzado sobre pactos salvo que de momento los encuentros solo se habían realizado a nivel regional con el PP y el PSOE y que le ha llamado la atención que, en el caso de la capital alcarreña, Román se haya mostrado optimista cuando "él no es el interlocutor válido" para llegar a ningún tipo de acuerdo en la ciudad", ha precisado.

"Le habrá preguntado a su bola de cristal", ha dicho tras apostillar que de momento, con respecto a Guadalajara, no ha habido ninguna reunión ni con Román ni con el cabeza de lista del PSOE, Alberto Rojo, insistiendo en que las negociaciones se están llevando a nivel regional aún.

"De momento no se ha hablado ni se va a hablar hasta que el partido lo habilite", ha señalado en referencia expresa a Román pero sin mencionarle, y siempre anteponiendo que lo que tiene que hacer Ciudadanos es dar un voto pero que tienen que ser PP y PSOE quienes deben decir que ofrecen a cambio de ese apoyo.

Aunque en este proceso negociador se está hablando a nivel general de los distintos ayuntamientos que dependen de Ciudadanos en la región, Ruiz ha aclarado que luego se "irá afinando" en cada localidad y "en las localidades menores no se estará tanto al programa como a las personas", ha puntualizado.

Podemos y Vox

En cuanto a formaciones como Vox o Podemos, tiene claro que son partido "populistas" con los que es más difícil llegar a un acuerdo y se ha mostrado satisfecho de que no tengan representación en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Para Ruiz no hay líneas rojas pero ha dicho que la condición que ha de darse para que Ciudadanos aporte su voto a una u otra formación es que tanto el PSOE como el PP den un giro al centro porque "si no es así, poco podemos hablar".

Cree que el PP en el caso de Guadalajara "no ha ido de cara" con la formación naranja pese a que le dio su apoyo en la investidura y "con ese PP no podremos llegar a un acuerdo", ha dicho.

Pero también ha tenido palabras duras para un PSOE que "hace quince días nos llamaba trifachitos y fascistas". "A mí me duele mucho que me llamen así", ha dicho tras afirmar que ahora "algunos se tendrán que comer" las "auténticas barbaridades" que han dicho porque "se han pasado de la raya", con alusión también específica al socialista Alberto Rojo.

"Ciudadanos se sentará con ellos si atraen sus políticas al centro", ha concretado finalmente Ruiz en espera también de que Vox le llame a él. "Nuestros teléfonos también permiten recibir llamadas", ha dicho, tras insistir en que para hablar tendrá que renunciar a sus políticas xenófobas y hablar sobre su política de migración.

En cuanto a la Diputación, el responsable territorial de Ciudadanos ha indicado que intentarán atraer a los partidos al centro que "ahí es donde están las soluciones"