Arranca la XXI edición del Festival de cine independiente, Abycine

Este jueves arranca la 21ª edición del Festival Internacional de Cine de Albacete, Abycine, que se prolongará hasta el miércoles 30 de octubre. En total, serán casi un centenar de sesiones las que se proyectarán en las salas de cine de Albacete y de las que podrán disfrutar los amantes del cine independiente.

‘La inocencia’, de Lucía Alemany, será la producción encargada de abrir esta edición del festival mostrando una historia sobre padres, hijos y los diferentes conflictos que surgen entre ellos. Un pase, el del jueves, que tendrá lugar a las 19:30 horas en el Cine Capitol, y al que acudirán la propia directora y la productora Belén Sánchez. La cinta nos traslada a un verano en el que una adolescente llamada Lis se pasa el día en las calles de su pueblo con sus amigas y su novio; y que quiere abandonar su pueblo para buscarse la vida como artista de circo, algo que le acarreará una serie de conflictos entre los suyos.

Esta producción valenciana, que cuenta con el apoyo de Movistar, es la ópera prima de Lucía Alemany y está protagonizada por Laia Marull, Sergi López y la debutante Carmen Arrufat. Cabe destacar que se trata de un largometraje que surge del proyecto ‘La Incubadora’ de la ECAM y que acaba de competir en la sección Nuevos Directores del Festival de Cine de San Sebastián.

‘La Inocencia’ pertenece a la Sección Oficial Abycine Indie, donde competirá con cuatro películas más durante el festival: ‘El hombre que diseñó España’, documental acerca de la vida del diseñador conquense José María Cruz Novillo de Andrea G. Bermejo y Miguel Larraya; ‘Glittering Misfits’, de Iban del Campo, acerca de Dirty Martiny y Tigger!, dos figuras de culto de la escena ‘underground’ del off-off Broadway de Nueva York; ‘La hija de un ladrón’, de Belén Funes, reciente Concha de Plata a la Mejor Actriz para su protagonista en el Festival de Cine de San Sebastián y ‘Pullman’ estreno mundial en Abycine del segundo largo de ficción de Toni Bestard.

También el jueves, a las 22:00 horas, y dentro de la Selección Movistar+ Impulso Abycine, se podrá disfrutar de varios capítulos de ‘Vida perfecta’, serie dirigida por Leticia Dolera, Elena Martín y Ginesta Guindal sobre tres mujeres adultas y complejas que se encuentran en plena crisis vital. Ellas son María, Esther y Cristina, que se han dado cuenta de que los planes que tenían para sus vidas no les han dado la felicidad anhelada y prometida.

La otra producción de Movistar + que estará presente en Abycine será ‘La filla d’algú’, largometraje compuesto por varios directores de la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, que se proyectará el lunes a las 22:00 horas.

Abycine Presenta

Muchos rostros conocidos como Greta Fernández, Macarena Gómez, Ingrid García-Jonsson, David Verdaguer, Jonás Trueba, Luis López Carrasco o Andrea Jaurrieta, pasarán por Albacete durante esta semana; en la que la ciudad acogerá los títulos más interesantes de cine español estrenados en el último año y será testigo de estrenos mundiales como ‘Amor en polvo’, de Juanjo Moscardó Rius y Suso Imbernón.

Además, también se exhibirán pelí­culas como ‘El viaje de Marta’, segundo largometraje de Neus Ballús; ‘El increíble finde menguante’ de Jon Mikel Caballero; ‘Love me not’, cuarta película como director del homenajeado Lluís Miñarro, protagonizada por nuestra Premio Trayectoria Joven Ingrid García-Jonsson; ‘O que arde’ de Oliver Laxe, Premio del Jurado en la sección ‘Un Certain Regard del Festival de Cannes’. También estará ‘La migración’ de Ezequiel Acuña o ‘You go to my head’, ópera prima de Dimitri de Clercq.

Abycine Lanza

El viernes 25 de octubre empieza la IV edición de Abycine Lanza, el Mercado Audiovisual de Cine Independiente español, que se celebrará hasta el 27 de octubre y que supone un auténtico punto de encuentro de la industria del cine independiente en nuestro país con dos categorías a concurso, 25 proyectos seleccionados, numerosos profesionales del sector y una agenda llena de encuentros, pitchings y talleres como los talleres de sonido y guión que son patrocinados por la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de Madrid, ECAM, impartidos por Eva Valiño y Estíbaliz Burgaleta, respectivamente.

Además, dentro de la sección Talentos Lanza del festival dedicada a mostrar títulos que pasaron por anteriores ediciones del Mercado Abycine Lanza, se proyectarán ‘7 razones para huir’, de Esteve Soler, Gerard Quinto y David Torras; ‘La ciudad oculta’, de Víctor Moreno; ‘Las letras de Jordi’, de Maider Fernández Iriarte; ‘Los días que vendrán’, de Carlos Marques-Marcet y ‘El cuarto reino’, de Adán Aliaga y Àlex Lora.

Abycine Off

Además, la programación se completa con otras secciones como Abycine Off, que arranca este mismo jueves en La Cachorra Yeyé con Bifannah; Abycine Cortos, Hecho en CLM, Vídeocreación AB, Maldito Festival de Vídeopoesía las sesiones para los más pequeños Abycinitos & Mi primer Abycine o la Arcos Abycine Gastroexperience.