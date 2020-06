Castilla-La Mancha no quiere que los fondos europeos impliquen nuevos condicionantes: "No querríamos a los hombres de negro"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha manifestado que no querría que los fondos que lleguen de la Unión Europea para ayudas a las regiones a superar la crisis del coronavirus implicaran "condicionantes" que pusieron en riesgo "los servicios públicos". "No estaríamos de acuerdo con esos hombres de negro".

Así lo ha manifestado el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, durante el pleno de las Cortes este jueves, donde ha señalado que el Gobierno regional pedirá al Gobierno de España que tiene que plantear un plan concreto para que las regiones puedan adherirse a estos nuevos fondos.

"Queremos participar en el diseño de este plan. Tiene que haber colaboración institucional a todos los niveles para que los países nórdicos tomen nota de que los países del sur sabemos aprovechar muy bien estos fondos", ha manifestado Guijarro.

A juicio del vicepresidente castellanomanchego, se trata de una "oportunidad" para Castilla-La Mancha, al tiempo que ha considerado que las prioridades de la región "está perfectamente alineadas" con el plan de recuperación europeo.

Por ello, ha pedido a los grupos parlamentarios que respalden al Gobierno regional y a su presidente, Emiliano García-Page, en la aplicación que tiene que hacer el Gobierno de España de estos fondos.

Guijarro también ha expresado su deseo de que estos fondos "puedan ser efectivos en 2020", aunque, ha puntualizado, "es importante" que antes se cierre este acuerdo para que las regiones puedan implementarlos en su parte proporcional. "Vamos a tener acceso a estos fondos pero no está cerrado el debate", ha remarcado.

Asimismo, ha recordado que el próximo 3 de julio los presidentes autonómicos de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; de Aragón, Javier Lambán; y de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se darán cita en Soria para pedir al Gobierno de España que Cuenca, Teruel y Soria reciban la consideración de zona de baja densidad poblacional y se les permita aplicar un régimen de ayudas de compensación económica, y que este reconocimiento se pueda extender a las zonas contiguas que tengan menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

Ciudadanos: "No es un cajero automático"

Por parte del Grupo Popular Ciudadanos, el diputado David Muñoz ha señalado que el fondo Next Generation para la recuperación de Europa, dotado con 750.000 millones de euros, es "una oportunidad para Castilla-La Mancha", pero, ha afirmado, "que nadie se piense que es una cajero automático del que se pueda sacar dinero de forma gratuita".

David Muñoz, diputado de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha Foto: Carmen Toldos

Las reformas, a juicio de Muñoz, deben pasar por construir consensos, del mismo modo que ha hecho la líder de su partido, Inés Arrimadas, apoyando la candidatura de Nadia Calviño a la presidencia del Eurogrupo.

"Si no tenemos la casa aseada no tenemos poder de negociación en Bruselas, no caigamos en el error de defender esta crispación en las Cortes de Castilla-La Mancha", ha manifestado.

Ha admitido que cuando conoció que el PSOE iba a presentar este debate pensó: "Ostras que chulo", pero que una vez presente en este punto del pleno, "da igual que el debate hubiera sido sobre el escarabajo común", por que PP Y PSOE "habrían hablado de lo mismo", ha asegurado.

La propuesta de resolución de Ciudadanos pide unidad de las fuerzas políticas en la negociación del fondo europeo de recuperación postCOVID y el apoyo de la Cámara para realizar las reformas necesarias en la región para acceder al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Asimismo, recoge el apoyo a la candidatura de Calviño.

El PP pide que se hagan públicas las reformas que se pactan con Europa

De su lado, el diputado del PP Miguel Ángel Rodríguez ha defendido varios puntos de su propuesta de resolución, en la que ha reclamado que las Cortes pidan al Gobierno regional que este a su vez inste al Gobierno de España para que haga público los planes de reformas que está pactando con la Comisión Europea con el fin de recibir estos fondos y conocer los criterios de los mismos para intentar que se perciba una "cifra mayor".

Miguel Ángel Rodríguez, diputado del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha Foto: Carmen Toldos

Reclaman que "la recepción de nuevos fondos no implique menos ayudas por otros concepto", así como la reconsideración del impacto de la pandemia para la región, que ha tenido una "incidencia brutal", no se vea perjudicada con respecto a otras regiones.

"Queremos que García-Page sea contundente y se siente con Sánchez, para que le exija que estos fondos se aumenten, no se puede decir en el estrado una cosa y luego ser sumiso en Madrid", ha afirmado Rodríguez.

El PSOE reclama a los 'populares' "hacer fuerza" para que Casado apoye al Gobierno de España

De su lado, el diputado socialista Antonio Sánchez ha señalado que los socialistas no quieren que los fondos impliquen recortes, aunque ha señalado que no son "un cheque en blanco".

A los 'populares' les ha pedido que "hagan fuerza" para pedir a su líder, Pablo Casado, que apoye al Gobierno de España para recibir estas ayudas. "Se lo pedimos humildemente en un ejercicio de patriotismo sincero", ha afirmado.

En esta línea, ha ido dirigida su propuesta de resolución, por la que piden a el apoyo de las Cortes al Gobierno de España en el proceso de negociación con las instituciones Europeas al objeto de recabar fondos y recibir ayudas para superar los efectos económicos y sociales de la COVID 19; exigen al conjunto de las fuerzas políticas con representación en las instituciones europeas lealtad con el Ejecutivo, que "eviten la vuelta de condiciones que supongan recortes y la vuelta a las políticas de austeridad después de los efectos perversos que ya ocasionaron en el reciente pasado".

Finalmente, la propuesta de Resolución de Ciudadanos ha salido adelante con 22 votos a favor --de PSOE y de la formación naranja--, sin votos en contra y con las 10 abstenciones del PP.

El PP, de su lado, no ha visto aprobada su propuesta, ya que solo ha cosechado su propio voto a favor, el rechazo del PSOE y la abstención de Cs.

La iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, de su parte, ha conseguido el voto a favor de socialistas y de la formación naranja y en contra de los 'populares', por lo que sale adelante.