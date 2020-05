Sergio Gutiérrez (PSOE): tras esta crisis “vamos a demostrar que lo que hizo Cospedal no fue necesidad sino opción”

Castilla-La Mancha quiere entrar el próximo 11 de mayo en la fase 1 del desconfinamiento por la COVID-19. Un primer paso en lo social y en lo económico para llegar a la "nueva normalidad" y empezar a aplicar medidas para la reconstrucción económica.

Pero, ¿está preparada la región para hacerlo? ¿Se ha buscado lo suficiente el consenso? ¿El mensaje del Gobierno socialista en Castilla-La Mancha (en particular del presidente regional) está siendo el mejor a tenor de las protestas de varios colectivos?

De estas y otras cuestiones hablamos con Sergio Gutiérrez, número 2 del PSOE castellanomanchego y diputado nacional del PSOE por Toledo, quien sostiene que el estado de alarma es el sistema más "garantista" para los ciudadanos en la gestión de la crisis sanitaria.

Habrá nueva prórroga del estado de alarma hasta el 25 de mayo gracias a los apoyos de Ciudadanos, entre otros. ¿Le sorprende?

Es una jugada inteligente en un momento necesario. Se puede tener 90 diputados como el PP y estar en el bloqueo. Es decir, solo ser útil para la crispación. Y se puede tener 10 diputados y ser útil en la solución.

No se trata de escaños sino de actitud. De ser quienes, desde la crítica, quieren echar una mano para solucionar temas sanitarios y económicos de la COVID y aquellos que parece que cuánto peor le va a España, mejor les va a ellos. Estar en una situación tan dramática en la crítica populista, en la crispación y en el boicot a las medidas que lo solucionan es una actitud totalmente irresponsable.

Creo que el PP se ha convertido en esta crisis en un partido irresponsable y profundamente populista. Con todos los errores que han cometido los gobiernos, España se merece altura de miras de los partidos en esta situación.

Y sin embargo ha sorprendido hasta en Ciudadanos hasta el punto de que el que fuera diputado por Toledo, Juan Carlos Girauta, se ha dado de baja en el partido argumentando que no se sumó al proyecto para ejercer de bisagra

Las decisiones de personas que ya no están en la política y en un partido que no es el mío…Simplemente puedo respetarlas, como las de cualquier ciudadano.

¿Entiende la postura de abstención del PP? Ellos rechazan el estado de alarma y prefieren otras opciones como la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Salud Pública o la Ley de Protección de Ciudadana. ¿Por qué ustedes optan por el estado de alarma?

Estamos viendo restricciones en derechos fundamentales para preservar la salud y la vida. Es mucho más garantista aplicar medidas constitucionales para limitar esos derechos. Lo que defiende la inmensa mayoría de los diputados son medidas excepcionales con el mayor nivel de protección y garantías.

Si al final el PP lo que dice es que se tiene que llegar al mismo punto, pero usando un camino con más curvas, lo que buscan no es una alternativa sino una excusa para no apoyarlo. Es lo que yo he visto durante estos días. No es que se dude de las medidas es que se quiere complicar los objetivos de las mismas. El PP no ha propuesto una alternativa, sino una excusa.

Me duele la actitud de un partido que se presupone de gobierno y que gobierna en comunidades autónomas que están teniendo problemas enormes. No hay ningún dirigente del PP que pueda presumir de haber hecho algo diferente o de no haber tenido los mismos problemas que otros partidos. Son cínicos.

¿Cree que Pedro Sánchez optará por más prórrogas del estado de alarma hasta entrado el verano?

Lo que tengo clarísimo es que el PSOE, Pedro Sánchez y el resto de dirigentes van a tomar todas las medidas que consideren oportunas para proteger a los españoles. Mi total confianza. No creo que haya ningún dirigente que no esté pensando en hacer lo mejor para proteger a sus ciudadanos.

El llamado bloque de investidura ha quedado roto. ¿Los apoyos de ahora pueden suponer futuros peajes para el Gobierno o perjudicar incluso su estabilidad?

Muchas veces los análisis políticos van muy por delante de la realidad que se vive. Creo que todos me entenderán si les digo que lo que preocupa al Gobierno y al PSOE es acabar con el coronavirus y no las aritméticas parlamentarias del día después.

Hay una hoja de ruta marcada por los expertos epidemiológicos, por aquellos que más saben del virus que tienen muy poco margen de negociación. Todos nos tenemos que poner en la piel de los que toman las decisiones cuando te aconsejan que un camino distinto al que se ha establecido puede costar vidas. ¿Qué margen de negociación tienes? Lo único que nos preocupa a los gobiernos socialistas -y estoy convencido que a otros partidos también- es tomar las decisiones oportunas para salvar vidas.

En todo caso, ¿puede sentar precedente para la negociación de unos presupuestos generales que tanto necesitaremos para la recuperación económica post pandemia?

Creo que lo que necesita este país es un gran pacto nacional como el que lleva buscando el PSOE desde el primer momento, como lo estamos buscando en Castilla-La Mancha. Ya lo tenemos con los agentes sociales y económicos precisamente porque esto supera cualquier realidad partidaria.

Todos tenemos que tener altura de miras, renunciar a los eslóganes electorales y arrimar el hombro para sacar a este país del agujero de la COVID.

Se acusa al gobierno de España de falta de diálogo con las comunidades autónomas y también con la oposición en la toma de decisiones. ¿Usted cómo lo ve?

Creo que en una crisis tan dura como esta, cuando se tienen que tomar decisiones al minuto, cuando estás inmerso en la alarma, comprendo a los que piden más diálogo. Pero también entiendo a aquellos que viven con la presión de la emergencia. Cuando va bajando la alarma sanitaria es el momento de pactar más y hacer grandes acuerdos.

Hay que distinguir entre las decisiones que se toman para resolver la emergencia sanitaria y las que se toman al minuto, al borde del abismo, con el pacto para la reconstrucción del país.

Castilla-La Mancha apuesta por pasar a la fase 1 de la desescalada el 11 de mayo para todas las provincias. ¿Cree que estamos preparados? Hay autonomías como Catalunya o Castilla y León que también están muy afectadas y que han preferido ser más prudentes con zonas que no entrarán en esa fase

Los datos para poder pasar de fase los ha marcado el Ministerio de Sanidad. No es cuestión de voluntad sino de cumplir con los estándares. Cambiar de fase no debe implicar que haya una mayor relajación de las medidas de protección individual que tenemos que tomar.

Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, en una imagen de archivo Foto: PSOE Castilla-La Mancha

La desescalada conlleva más flexibilidad desde el punto económico o de apertura comercial, pero no implica que el virus haya desaparecido. Necesitamos hacer compatible, con independencia de las fases, esos mayores márgenes de movilidad individual con los de protección.

Se cumplen los criterios para pasar de fase. Ahora todos tenemos que ser híper responsables con las medidas de protección. Eso no debe cambiar de fase.

Y por otro, el criterio inicial del Gobierno regional era una desescalada por comarcas, sobre todo por el nivel de afección de La Mancha central. ¿Por qué cree que se ha cambiado de opinión puesto que el Ministerio lo permite?

Esas explicaciones han de darlas los expertos. Es muy difícil establecerlo por comarcas. En La Mancha afecta a tres o cuatro provincias. El criterio por provincia es una realidad más controlable. Lo lógico es seguir criterios claros que no confundan a las personas. Las fronteras provinciales se tienen más o menos claras, las comarcales son más difíciles de establecer.

A Castilla-La Mancha le preocupa lo que pueda hacer Madrid durante su desescalada. El presidente consideró a la comunidad vecina como “el gran foco” del contagio en la región. ¿Ve posible la coordinación entre autonomías vecinas para evitar contagios por los desplazamientos de trabajo o a segundas residencias?

No es una opinión del presidente sino de los estudios epidemiológicos. Aquí no hay paciente cero, son varios, y el gran foco ha sido Madrid. ¿Por qué Castilla-La Mancha y Castilla y León tienen los mismos datos? Obviamente porque nos afectan los dos mismos focos, el de Madrid y el del Norte, a través de Burgos por un lado y en Castilla-La Mancha a través de Haro.

Si Madrid no controla su movilidad exterior con otras comunidades autónomas, corremos el riesgo de volver a la casilla de salida. Desde que Madrid cierra unilateralmente los colegios, hasta que se produce el confinamiento, se producen decenas de miles de movimientos hacia Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Eso hace multiplicar por 40 el número de contagios en estas regiones en diez días. Lo que hay que hacer es controlar esos movimientos.

¿Pero ve posible la coordinación entre autonomías?

Hombre, hay reuniones semanales de los consejeros de Sanidad con el ministro y de los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez. Confío en que sí. Por eso es necesario el estado de alarma para toda España e imprescindible para Castilla-La Mancha.

Por eso es imprescindible que el PP de Paco Núñez que jalea todos los días los datos se posicione contra aquello que impide que los datos negativos sigan creciendo. Es que es el único instrumento eficaz hoy para evitar que los contagios de Castilla-La Mancha por su cercanía a los grandes focos de infección, sigan aumentando. ¿Es necesaria la coordinación? Más que nada lo son las medidas que favorezcan el control de la movilidad.

La posición de Paco Núñez, la misma que la de Torra y Abascal, es una irresponsabilidad para Castilla-La Mancha. No vale criticar todo solo por estar en contra de los socialistas. Hay que tener más altura de miras.

Castilla-La Mancha recibirá 600 millones de un fondo nacional de compensación de 16.000 millones. El Gobierno regional había pedido una distribución en función de la afección en cada comunidad autónoma y somos efectivamente una de las más afectadas. ¿Le parecen suficientes esos 600 millones?

No sé si son pocos. Sinceramente creo que el Gobierno de España está haciendo un gran esfuerzo para aliviar los gastos sanitarios de las comunidades autónomas que han sido ingentes. Creo que hay una voluntad política muy distinta de los gobiernos socialistas de transitar la crisis respecto a lo que hicieron los gobiernos de la derecha. De entrada, se está ayudando a todo el mundo.

Se está intentando hacer una transición socialmente justa, ayudando a las personas, a las empresas, a autónomos…Creo recordar que en la última crisis que hubo en España y en Castilla-La Mancha lo único que hubo fue exclusión social. No se ayudó a nadie, se dejó tirado a todo el mundo y se cerraron los servicios públicos. Por lo tanto, más allá de si se puede pretender diez millones más o menos, la voluntad es inequívoca.

En Castilla-La Mancha se piensa ya en la recuperación económica tras la crisis y el PP, según el vicepresidente regional, se sumará a las conversaciones. Nuñez ha mantenido que no se trata de una mera adhesión sino de negociar y Ciudadanos viene diciendo lo mismo. ¿Qué papel ofrecerán a la oposición en este pacto para que sea realmente consensuado?

El PP de Núñez en relación a los pactos ha tenido cinco actitudes en dos meses. Está más en la esquizofrenia política que en la colaboración real. El primer ofrecimiento de pacto a comienzos de la crisis, lo contestó con 26 ruedas de prensa pidiendo la dimisión de Page cuando no había ni un solo fallecido en la región.

Al día siguiente dijeron que tenían la mano tendida. A la semana pidieron una Comisión de Investigación. A los diez días dijeron que no querían pacto porque era una manera de lavar la imagen de Page. A los pocos días, que querían una Comisión Parlamentaria para hablar del pacto. Después, lo que dijeron es que ponían condiciones para sentarse a hablar.

Si alguien puede decir cuál es la posición del PP, que me la explique. Lo único que han demostrado tener son cien excusas y no cien medidas. Al igual que ya se ha hecho un pacto con los agentes sociales o que se está avanzando con Ciudadanos, ¿me puede explicar alguien por qué nadie conoce esas medidas?

Ellos insisten en que han presentado medidas y el Gobierno las rechaza. Por ejemplo, bajada de impuestos o reelaborar el presupuesto regional…

Yo le pregunto, ¿usted las conoce? No se trata de retórica sino de propuestas. Si una medida es hacer más test… ¿Eso es una medida? Si las tiene y no las conoce nadie, o es mentira o es mal fe. Si las tienes desde hace dos meses y no las presentan, es mala fe a la hora de ayudar a solucionar la crisis. Yo solo tengo seis eslóganes y eso no ayuda a nadie.

¿El consenso es posible teniendo en cuenta que el PP reclama una comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia?

Se lo tiene que preguntar a ellos. Le hago la pregunta a la inversa. ¿Por qué se puede pactar con agentes sociales, avanzar con Ciudadanos o acordar con diputaciones y ayuntamientos y con el PP no?

¿No será que no quieren consenso? ¿No será que quieren una excusa para seguir aprovechándose de la crisis sanitaria? ¿Me explica alguien del PP por qué Galicia, Murcia, Madrid o Andalucía no han hecho lo que el señor Núñez reclama aquí? ¿No será que no tienen alternativas y que lo que buscan es el oportunismo?

Las declaraciones “tergiversadas o equivocadas” de García-Page

El presidente regional ha pedido disculpas a los docentes, se ha tenido que reunir con los colegios de médicos a cuenta de sus comentarios sobre los sanitarios y ha sido muy criticado por sus palabras sobre quienes viven en las residencias de ancianos. ¿Se está errando en los mensajes que se están trasladando en la gestión de la crisis sanitaria en Castilla-La Mancha? ¿Le puede pasar factura al Gobierno y al PSOE?

Se puede errar en una frase y pedir disculpas. Así se ha hecho. Lo que nadie puede decir es que el Gobierno de Castilla-la Mancha no haya hecho más que nadie en sus acciones para proteger a los ciudadanos.

Hay personas especialistas en tergiversar las declaraciones y ante eso no cabe nada más que pedir perdón por los sentimientos que han podido emerger ante determinados colectivos. Pero las verdades son las de los hechos.

Somos la comunidad autónoma que más materiales de protección ha repartido en función de su población. ¿Han sido insuficientes por un mercado totalmente colapsado? Sí. ¿Se han hecho más esfuerzos que en otras comunidades autónomas? También. ¿Necesitamos hacer cada vez más test? También.

Pero somos la comunidad autónoma que multiplica por cinco los test en Murcia y hacemos más que en Madrid. Hay que distinguir entre las declaraciones que pueden ser tergiversadas o equivocadas y las acciones.

Creo que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho todo lo posible para gestionar esta crisis sanitaria. Es lo que hay que valorar y no tanto las acciones de unos o de otros.

Por cierto, usted conoce bien la Unión Europea y la desunión está siendo la tónica en la gestión de esta crisis. ¿Podemos confiar en que España y por lo tanto Castilla-La Mancha puedan salir airosas económicamente hablando? Más allá de los fondos estructurales o de la PAC vamos a estar mirando a otro tipo de ayudas para mitigar los impactos

La Unión Europea está cambiando. Creo que todavía queda mucho por concretar peor la música suena diferente. Lo que le puedo decir es que esta vez no habrá ‘hombres de negro’ y que con independencia de lo que se haga, en Castilla-La Mancha no habrá recortes. Vamos a transitar sin paralizar obras de hospitales, sin despedir sanitarios o docentes, sin cerrar colegios, manteniendo planes de empleo…

Vamos a demostrar que lo de Cospedal no fue una necesidad sino una opción. Siempre hay alternativas. Lo que hizo el PP en esta región fue cebarse, no por necesidad, sino por ideología.