¿Por qué los sanitarios piden la dimisión de Page? Esto es lo que dijo en las Cortes regionales el sábado

El Pleno extraordinario y monográfico celebrado el 2 de mayo en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre la gestión de la crisis sanitaria por la COVID-19 en la región ha marcado la actualidad política de esta semana tras hacerse pública la indignación del Colegio de Médicos de Albacete -a la que se han sumado otros colectivos profesionales- por el discurso del presidente regional, Emiliano García-Page.

El malestar generado ha llegado hasta el punto de haber provocado una reunión (todavía sin fecha) entre la organización médica colegial de la región y el propio presidente castellanomanchego para aclarar las cosas. Y todo, en mitad de la gestión de una pandemia cuyos efectos no han terminado de atajarse.

Pero, ¿cuáles fueron las palabras del presidente que han obligado a un encuentro en el que también participará el titular de Sanidad con el Consejo de Colegios de Médicos de la región para calmar la aguas?

“En materia de respiradores, señorías, ni se imaginan lo mal que lo hemos pasado. Nunca ha habido menos de 12 disponibles en el sistema. Sé que es muy duro y puede haber familiares que puedan haber tenido la impresión de que no se les ha puesto un respirador porque no había. Incluso es posible que alguien les haya hecho creer eso, pero lo cierto y verdad es que si eso hubiera sido así, me gustaría que se evacuara la correspondiente denuncia”.

García-Page citaba, además, sin mencionar su nombre, la carta publicada el día anterior al Pleno, firmada por Fernando García, coordinador de la Unidad de Trasplantes, en la que el profesional negaba que hubiera falta de recursos en el Hospital de Albacete.

“Nunca ha dejado de atenderse a nadie en el Hospital de Albacete por falta de medios, en términos de vida. Me importa mucho esa opinión porque desmonta otras”, decía Emiliano García-Page.

Pero sus afirmaciones ponían en evidencia las de otro profesional del mismo hospital, Ramón Peiró, jefe del Servicio de Anestesiología del centro hospitalario, quien el 1 de abril denunció que no había respiradores.

A este cruce de declaraciones, dos días después del Pleno en las Cortes, se sumaba otra carta, en este caso de José Luis Cortes Monedero, jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital de Albacete en la que asegura que “nos han faltado monitores, respiradores, infraestructuras, tomas de gases…”

El Colegio de Médicos de Albacete intervenía entonces para mostrar su malestar con “declaraciones e insinuaciones” de Emiliano García-Page en su comparecencia en las Cortes castellanomanchegas este pasado sábado y aseguraba que “el personal sanitario está muy enfadado”.

Sus servicios jurídicos están estudiando posibles “ilegalidades” derivadas de las palabras del presidente regional al que acusan de “utilizar y enfrentar a la profesión médica de Albacete”.

La propia presidenta del Consejo de Colegios Médicos de Castilla-La Mancha, Natividad Laín, ha solicitado a García-Page, vía carta, una reunión “lo antes posible con el fin de intercambiar impresiones al respecto de dicha intervención y así evitar en lo sucesivo situaciones de malestar en el colectivo médico, que está soportando una excepcional sobrecarga física y mental en la actual situación sanitaria”.

Una reunión que ya ha sido confirmada por el consejero de Sanidad, este mismo miércoles y con la intención de "acercar posturas".

La última en sumarse a la polémica ha sido la Gerencia de Atención Integrada de Albacete que, en un comunicado de este miércoles trata de cerrar heridas abiertas entre el propio personal del centro hospitalario.

En realidad, la intervención de García-Page no se quedó ahí en sus referencias al personal sanitario y al material de protección sobre el que no ha cesado la polémica ni las quejas desde el inicio del estado de alarma.

Eldiarioclm.es, que siguió un largo pleno de más de seis horas sin interrupciones ni para comer, ha vuelto a revisar la intervención del presidente castellanomanchego ese día.

García-Page negó que faltasen respiradores pero sí que reconoció que faltó material durante su intervención plenaria.

"Otro de los frentes y el que más polémica ha podido dar tiene que ver con el material. Tanto en esto como en otras cosas, reitero mis disculpas. Por supuesto que no había en España ni en Castilla-La Mancha ni en Europa material suficiente cómo para abordar la voracidad de este virus", reconocía.

"No voy a entrar en si tendría que ser la compra más o menos organizada desde el Ministerio. Todas las autonomías nos pusimos alocadamente, bueno no es el concepto…nos pusimos desenfrenadamente a contratar, incluso por teléfono. Alguno dirá que esto merece la cárcel. Los que no nos hemos llevado nunca un euro de nada, sabemos que no hay problema", aseveraba García-Page para reconocer que "en cuanto al material lo hemos pasado muy mal"

Y daba varias razones: "Había confusión en cuanto a lo que convenía o no, qué tipo de profesionales tenían que usar una cosa u otra y la sigue habiendo… Hay epidemiólogos que siguen diciendo que los guantes van de esta manera o de la otra, incluso algunos no lo recomiendan. Como todo en la vida nos llevará sacar muchas conclusiones, pero lo cierto es que aquí lo pasamos mal", insistía.

También incidía en que el afán de su Gobierno fue el de comprar. “El consejero me dijo, luego si quieres me cesas, pero nos vamos a liar a comprar todo lo que se pueda. Lo cierto y verdad es que esa es la actitud con la que hemos trabajado. Aún así es evidente que los primeros días, faltara más o menos, era evidente la sensación de agobio para los profesionales y para nosotros mismos”.