La Delegación de Gobierno no ve "impedimentos" a la caravana convocada por Vox en Castilla-La Mancha

La Delegación de Gobierno no ha encontrado "impedimentos" para la celebración de las caravanas convocadas por Vox en las cinco provincias el próximo 23 de mayo. Sólo se ha realizado algunas modificaciones de los itinerarios para no poner "en riesgo" a la población, debido a la cercanía de ciertos centros sanitarios. Sin embargo, desde el partido no han querido compartir cuáles son los itinerarios modificados, argumentando que "no tienen comunicación con eldiario.es".

Desde la Delegación de Gobierno castellanomanchega explican que convocatorias de este tipo sólo deben comunicarse para ser legal, y también dentro de los plazos establecidos. En el caso de que supusiese algún peligro, se puede llegar a suspender la convocatoria, lo que no ha ocurrido en este caso. "Desde cada subdelegación no han mostrado impedimentos", explican, tras haber estudiado los "informes pertinentes" para garantizar la seguridad.

De todos modos, desde la Delegación han explicado que se deben cumplir de manera "escrupulosa" las medidas de la fase en la que se encuentra Castilla-La Mancha. Desde Vox han señalado ya que tienen la autorización expresa en otras provincias del país como Cáceres, Cantabria, La Coruña o Granada. Igualmente, se han rechazado las peticiones en regiones como Cataluña o Castilla y León, lo que será recurrido según ha afirmado el partido.

En el caso de Cataluña, el Ministerio de Interior ha alegado un "cierto riesgo de contagio" entre los manifestantes, por lo que han decidido negar la autorización a la convocatoria. Además, han explicado que la "limitación" del derecho de manifestación para preservar la salud está amparada por la Constitución.