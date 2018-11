Enfrentamiento interno y algunos puntos en común en el debate de las primarias de Podemos

El debate celebrado este domingo entre los tres candidatos a la Presidencia del Gobierno de Castilla-La de Podemos ha hecho más evidente el enfrentamiento entre José García Molina y David Llorente a cuenta del hueco que la formación morada ocupa en el Consejo de Gobierno de Emiliano García-Page. Si Molina ha alardeado del "efecto Podemos" en las políticas desarrolladas en esta legislatura, Llorente le ha preguntado que "hasta cuándo se van a tener que seguir tragando sapos" y "cuándo se va a rectificar el error mayúsculo" de haber entrado en el Ejecutivo.

Ante más de un centenar de personas, Molina y Llorente y Gemma Heras-Juaristi han desgranado sus propuestas y retos, han hecho repaso de su quehacer en estos cuatro años y han tirado de reproches para criticar sus candidaturas.

Y es que el actual secretario regional, que ha asegurado que no le "gusta jugar al solitario, tampoco en política", ha abogado por jugar en equipo" y remar todos en la misma dirección para que el proyecto de Podemos "no se hunda inevitablemente". Para ello usará todos los dispositivos a su disposición: "instituciones, calle, colectivos y también Gobierno". "Caminar sólo e intentar que todo el mundo siga tu bandera no es utopía sino un espejismo. Quien tiene gente cerca no necesita gritar para que le oigan", ha dicho para reafirmar la "soledad" de su rival.

Ante este ataque, el diputado por Guadalajara ha defendido que el punto fuerte de su candidatura es su "coherencia y valentía" demostrada a lo largo de la legislatura. "No me vendo, no me callo, no me rindo, no tengo miedo a enfrentarme a Page y cuando lo hago tengo credibilidad. Eso es lo que necesitamos para impulsar una alternativa de cambio, que no funcionara si la encabeza el vicepresidente de García-Page", ha advertido.

De su lado, Gemma Heras-Juaristi ha incidido en la necesidad de apoyar a los colectivos y seguir luchando en la calle, pero dejando a un lado los "protagonismos individuales". En este punto ha afeado a García Molina, que este viernes se mostraba convencido de su victoria en estas primarias, que "solo sale a jugar el partido si sabe que va a ganar".

Logros del partido



Respecto a lo que consideran fundamental de su quehacer a lo lago de esta legislatura, Molina ha destacado haber entrado en las instituciones, haber echado del Gobierno a Maria Dolores de Cospedal y haber cerrado el acuerdo de investidura "más caro de la historia de la democracia", con el que ha "forzado" al PSOE. También presume de haber ganado, con la entrada en el Gobierno de Castilla-La Mancha, "solvencia ejecutiva y legislativa con leyes, como la de Participación Ciudadana y la de Garantías, "que no se habrían hecho sin Podemos".

Así las cosas, Llorente se ha mostrado "orgulloso" de haber parado los proyectos de tierras raras en el campo de Montiel, de trabajar para frenar la instalación de macrogranjas en la región y de haber denunciado "públicamente el caso Incarlopsa". "Me parece un escandalazo mayúsculo que la Dirección regional de Podemos no haya dicho ni una sola palabra sobre este asunto", ha reprochado a García Molina.

De su lado, la otra candidata de Guadalajara ha dicho estar "feliz" por haber contribuido a la formación de varios círculos de Podemos, por estar dentro de los activistas 'Vamos' y de haber colaborado en la redacción de medidas del pacto contra la violencia de género y del acuerdo sellado el pasado mes de octubre entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Proyectos de candidatura

En cuanto a los proyectos con los que pretenden encandilar a los votantes para llegar al Palacio de Fuensalida, Llorente ha hablado de revertir las externalizaciones en los servicios públicos de "Page y Cospedal" asumiendo la gestión directa del transporte, comedores escolares, residencias de mayores y otros servicios básicos. También ha incidido en la necesidad de retomar la memoria histórica y ha avanzado, además de retirar la acusación contra los pobladores de Fraguas, "firmeza" para aprobar en las Cortes la Ley Integral de Garantía ciudadanas, frente a las "tomaduras de pelo de Page".

Mientras, García Molina ha expresado su intención de concurrir con un programa electoral "participado" para reactivar el tejido social y se ha sumado a la intención de su rival de recuperar lo público. "Para ello necesitamos estar más unidos y tener más capacidad de influencia", ha dicho.

De su lado, Heras-Juaristi ha avanzado que de llegar al Gobierno regional crearía una oficina de ciencia y tecnología regional, reordinaría las consejerías y crearía una de feminismo, otra de educación, ciencia, innovación y universidades y otra de transición ecológica y desarrollo rural. De igual modo, dotaría a la región de oficinas de acción contra la despoblación.

En cuanto a la confluencia

Respecto a las confluencia electorales con otros partidos, García Molina ha defendido que es "necesaria y beneficiosa", pero ha avisado de que Podemos, a la hora de "sumar para ganar", tendrá "autonomía para decir cómo, cuando y dónde quiere confluir". "Podemos va a marcar pautas, va a mantener su autonomía y no va a perder su identidad", ha aseverado el actual secretario regional.

Al hilo de esta cuestión Llorente ha vuelto a sacar punta de la gestión que García Molina está realizando en nombre de Podemos, pues considera que la confluencia "no pude restringirse a un acuerdo electoral, ha de ser programático y político y tener una orientación clara".

Y es que Llorente ha remarcado que lleva tiempo "construyendo lazos de apoyo" con Equo, IU, PCAS en la diferentes acciones de protesta a las que ha acudido. "Molina no ha tenido ninguna actuación en la calle y ahora de repente le ha entrado la fiebre de hacer actos, que utiliza en clave interna", una actitud que ha tildado de "deshonesta" con el partido.

Dicho esto, ha defendido que en caso de llegar al Palacio de Fuensalida, Podemos ha de ser oposición y "dique ante la derecha". "Si es el caso que se apoye una investidura del PSOE, pero con un cogobierno en minoría no", ha defendido. Por último, Heras-Juaristi, a favor de las confluencia "cuando hay respeto", ha confesado que le gustaría que las primarias fueran con listas conjuntas.